Controvèrsia per la distribució d'un còmic LGBTI en un institut de Palma: «És pornografia»

Polèmica en unarran de la distribució d'unen una classe de castellà de 2n d'ESO. El pare d'una alumna ha denunciat l'escola de Porreres, a través d', per un presumpte delicte de distribució de material pornogràfic entre menors, ja que apareixen imatges de relacions entre una adolescent de 15 anys i una dona adulta.El còmicés una lectura obligatòria de l'assignatura de Llengua Castellana i s'emmarca en la normativa. L'institut defensa que simplement s'han adaptat a les instruccions governamentals, però el pare considera que el contingut és incorrecte per nens de 13 anys i ho classifica com "" amb "imatges íntimes".", ha indicat a la sortida del jutjat de Palma. Preguntat per la resposta del centre a les queixes presentades, ha assenyalat que el director va enviar un correu a la, que va contestar de manera "molt irracional", argumentant que es tracta d'un. "De sa no en té res, també hi ha", i fins i tot "la protagonista mateixa mor", ha rebatut l'home.Però això no ha estat tot. El denunciant també ha criticat les "" que apareixen al còmic, com per exemple quan la nena diu que se'n va a unai, en realitat, "". "Ni tan sols la seva parella, perquè la dona té una relació estable amb una altra dona", ha manifestat finalment.

