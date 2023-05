Hipertròfia mamària: el delicat problema de salut de Ruth Lorenzo pel qual li creix el pit sense parar

En què consisteix la hipertròfia mamària?

Una anècdota de regust amarg amb Amy Winehouse

La dona que va representar Espanya a Eurovisió el 2014, l'artista murciana, s'ha sincerat sobre unque pateix al pòdcast Freeda Doc. "Porto dues reduccions de mama i ja vaig per la tercera", ha començat relatant la cantant, que ha afegit que el més probable és que li hagin deper evitar que s'hagi de continuar operant.El que té Lorenzo està diagnosticat com a, una patologia que, entre d'altres, fa que les glàndules mamàries li creixin excessivament. Ella ho ha detallat així: "El meu cos és molt sensible a les hormones femenines i em creix el pit sense parar". La cantant també ha explicat que va saber que ho tenia quan només era una adolescent."Em va créixer el pit tan, tan ràpid... Vaig passar d'estar molt plana a de sobte...No entens el teu cos quan ets davant del mirall. No tens temps mentalment a desenvolupar-te d'una manera per comprendre el que li està passant al teu cos, que es desenvolupa molt abans que la teva ment", ha reconegut. Ruth Lorenzo també ha afegit que la seval'obliga a estar sempre amatent, fent revisions de tant en tant per revisar que tot estigui com toca.A més a més, l'artista murciana ha comentat que la hipertròfia també li suposa un problema quan fa esport i que ha hagut de portar fins a tres sostenidors mentre practica qualsevol mena d'exercici. "Jo és que soc una dona molt activa, m'encanta l'esport. Quan soc damunt l'escenari, no paro per res i vull sentir que puc obrir els braços i moure'm", ha precisat.La també presentadora i compositora, que al novembre farà 41 anys, ha compartit una anècdota sobre el seu problema de salut. Lorenzo es va criar als Estats Units i va participar en la versió anglesa del famós programa de televisió X Factor, on va coincidir amb la cèlebre, quemamelluda. Al pòdcast, l'artista admet que no li va agradar gens perquè ella vol ser alguna cosa més que uns pits grans. Com a reflexió final, comparteix que quan actua o munta algun xou vol que s'escolti la seva veu i no només es miri la seva pitrera.

