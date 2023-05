WhatsApp deixarà de funcionar correctament en aquests mòbils a partir de l'1 de juny

no s'atura i continua desenvolupant-se per no quedar superat per la competència. Si bé, aquesta carrera pel lideratge de la missatgeria mòbil deixarà enrere alguns dispositius, que no estan preparats per suportar els avenços. A partir d'aquest, molts començaran a presentar problemes amb l'aplicació, ja que s'incorporarà unaLes incidències estaran relacionades ambque poden comprometre les terminals. Alguns mòbils no podran accedir-hi, directament, i això provocarà desajustaments, tot i que no impedirà que puguin seguir funcionant amb WhatsApp.Amb tot, els dispositius afectats són: els6S, SE i 6SPlus; elsAscend Mate, G740 i D2; elsL3 II Dual, L5 II, F5, L3 II, L7 II, L5 Dual, L7 Dual, F3, F3Q, L2 II, L4 II, F6 i F7, així com Lg Enact i Lucid 2;Core, Trend Lite, Ace 2, S3 Mini, Trend II, X Cover 2; i altres com l'Archos 53 Platinum, el Faea F1THL W8, el Lenovo A820, el Sony Xperia M, el Wiko Cink Five, el Winko Darknight i el ZTE V956 - UMI X2.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola