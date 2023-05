Colau es bolcarà «amb cos i ànima» per aconseguir un govern progressista a Barcelona: «No aniré a Madrid»

L'encara alcaldessa de Barcelona,, ha assegurat de manera "clara" que no es presentarà a les eleccions espanyoles amb la llista de tal com va avançar ahir Nació. Colau ha ratificat el seu compromís amb Barcelona i ha garantit que es bolcarà "amb cos i ànima" per aconseguir un govern progressista a la ciutat. Les eleccions municipals les va guanyar, però Colau ha recordat que hi ha majoria d'esquerres a l'Ajuntament. "El meu compromís està centrat a mantenir les converses amb elper aconseguir un govern progressista", ha afirmat.De tota manera, Colau ha manifestat el seu suport a, que va tenir un paper destacat en la campanya electoral per donar suport a Barcelona en Comú. Segons Colau, la líder de Sumar i actual vicepresidenta del govern espanyol seria "la millor presidenta" possible. La líder dels comuns ha evitat valorar què passarà si no hi ha un govern progressista, i ha insistit que aconseguirà posar d'acord ERC i PSC, com ha fet aquests darrers vuit anys de governs de comuns, PSC i el suport dels republicans. "Les converses tot just han començat", ha explicat en una atenció als mitjans. Fins que no hi hagi resultats, la discreció serà prioritària.A l'espera del, Colau ha demanat "anar pas a pas", perquè no està descartat que l'alcaldessa pugui quedar en segona posició. Nació va informar ahir que diverses meses han registrat errors en el recompte, cosa que acosta Colau a Collboni pel segon lloc a l'Ajuntament. Passi el que passi, la dirigent dels comuns ha insistit que els partits progressistes han de fer el "màxim esforç" per aconseguir un govern d'esquerres a la ciutat. Algunes veus d'ERC, com ara l'exdiputat, advoquen per un govern liderat per Colau amb el suport dels republicans.Malgrat agrair les paraules de Tardà, Colau no ha volgut valorar aquest escenari ni tampoc cap hipòtesi de govern concreta. Només ha ressaltat que cal un govern progressista per evitar que les dretes, en aquest cas amb Xavier Trias i Junts al govern municipal, reverteixin les mesures que s'han dut a terme a la ciutat aquests últims anys. "", ha dit. Ara com ara, l'escenari d'un pacte d'esquerres és pràcticament impossible. ERC no vol fer alcaldei l'avançament electoral defa més complicat encara arribar a una entesa per apartar Trias de l'alcaldia.

