Edmundo Bal exigeix que la direcció de Ciutadans dimiteixi en bloc i amenaça de crear un nou partit

El fins ara portaveu adjunt deal Congrés dels Diputats,, ha qualificat aquest dimecres deels membres de la direcció del seu partit, que amb la decisió de no presentar-se a les eleccions generals "han deixat 300.000 votants orfes". En una entrevista a TVE, Bal ha considerat que els actuals líders de la formació "han decidit guardar-se els diners que hi ha a la caixa per poder-se fer una campanya després a les eleccions europees, quan les eleccions generals són el més important, i calia sortir i suar la samarreta".Segons ell, la direcció de Ciutadans "ha tirat la tovallola abans de disputar el partit", i ara el que ha de fer és. A banda d'això, Bal ha apuntat que un cop adoptada la decisió de no presentar-se a les generals ara els membres de la direcció i diputats "s'han de buscar la vida" i ell tornarà al seu lloc d'advocat de l'Estat.En tot cas, ha afirmat que ell "sí que continuarà lluitant pel projecte" que representa aquest espai polític i al contrari que la direcció de Ciutadans "no tirarà la tovallola". A parer seu,Per aquest motiu, no ha descartat la creació d'un nou partit. "Crec que aquestes opcions estan obertes" i cal "pensar amb sensatesa i serenitat com donar veu als qui ens van votar", ha conclòs a la televisió estatal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola