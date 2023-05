Aquestes són les millors coques de Sant Joan 2023

Falta poc menys d'un mes peri les fleques catalanes comencen a escalfar motors -i forns- per cobrir la demanda de coques que es mengen entre la revetlla i el dia de Sant Joan. Cada vegada el ventall d'aquest postre és més ampli, amb sabors diferents dels tradicionals per posar sobre la taula la nit més curta de l'any.Doncs enguany, el concurs que designa quines són les fleques on s'elaboren les millors coques ha estat l'edició amb més participació. Fins a 250 coques han participat en el concurs que s'ha fet aquest dimarts 30 de maig a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.Una vintena de professionals del sector han exercit de jurat per escollir la selecció de les millors coques de Catalunya. Si parlem de la coca tradicional de fruites confitades i pinyons, la més bona la fan a la Fleca Rovira de Santa Agnès de Malanyanes, amb punt de venda també a(Vallès Oriental). La millor coca de crema i pinyons es fa a la Fleca Santacreu de(Baix Llobregat) i la més bona feta amb llardons és pel Forn i Pastisseria El Racó de(Vallès Oriental).A la categoria de coca creativa, el premi se l’ha endut Montserrat Forners deamb les fruites com a protagonistes i una forma sorprenent. I, finalment, La Pastisseria deha estat la guanyadora de les coques de xocolata.

