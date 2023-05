Unaper a encenedors ha provocat una deflagració al carrer Viladomat de Barcelona. Ho ha avançat El Caso i ho han confirmat fonts policials a l'ACN.El succés ha tingut lloc aquest dimarts, al voltant de tres quarts de nou del vespre, quan una bossa que estavaha causat una explosió espontània de baixa magnitud que ha provocat un ensurt entre el veïnat de la zona.Agents dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra s'han hagut de desplaçar fins al punt, on han acordonat la zona i tot seguit han analitzat el contingut de la motxilla. Finalment, han conclòs que tot plegat no ha estat més que un, sense motivacions ideològiques o polítiques i sense mala intencionalitat. No obstant això, els Mossos ja han obert una investigació.

