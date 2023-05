​Estrella Damm s'embarca en la Copa Amèrica

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona va acollir aquest dilluns la presentació dela la, que se celebrarà enguany a Barcelona. L’acte, que va estar presidida per la mateixa Copa Amèrica −el trofeu més antic de la història i que data de l’any 1851−, va comptaramb la participació de, CEO de la 37a Copa Amèrica, i de, director general de Damm,“Estem molt contents que Estrella Damm torni a patrocinar la Copa Amèrica i l’, tal com va fer el 2007. El fet que haguem restablert la col·laboració setze anys després de la darrera vegada que vam competir a l'Estat il·lustra la llarga relació amb pràcticament les mateixes persones dins ambdues organitzacions”, apunta Grant Dalton.Per la seva banda, Jorge Villavecchia va ressaltar elde l’esdeveniment: “La Copa Amèrica situarà Barcelona a l’epicentre esportiu a nivell mundial, en el que es citaran els millors regatistes i equips de vela de tot el món. [...] Estem segurs que la col·laboració entre Estrella Damm i la Copa Amèrica contribuirà a la projecció internacional de la ciutat de Barcelona i de la marca Estrella Damm, present a més de 130 països a tot el món”.Com a patrocinador oficial, Estrella Damm serà lai tindrà visibilitat als diferents espais habilitats tant a la regata prèvia de Vilanova i la Geltrú com durant la competició a Barcelona, a més de dur a terme accions que acostin la competició i l’esport de la vela a la ciutadania.L’esdeveniment ha servit també per anunciar que Estrella Damm serà patrocinador de l’Emirates Team New Zealand (ETNZ), elque es posarà en joc l’estiu-tardor de 2024.

