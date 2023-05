Aragonès oficialitza al Parlament la voluntat de recuperar la unitat de l'independentisme

Pere Aragonès i Laura Vilagrà, al Parlament. Foto: ACN

Després de les eleccions municipals i de l'anunci inesperat de nous comicis a l'Estat,ha virat l'estratègia i prioritza ara refer la unitat de l'independentisme davant la perspectiva d'un govern espanyol integrat peli per. Després d'anys de retrets, trencament del Govern inclòs, Aragonès ha oficialitzat aquest dimecres al Parlament l'aposta per recosir ferides i travar una nova estratègia, congelada pràcticament des del 2017. El discurs del president, que passa per un "front democràtic" , topa amb els matisos exhibits per-que vol que qualsevol iniciativa sigui nítidament independentista-, la-que reclama un canvi de rumb en la legislatura catalana- i dels comuns, que ja han plantejat un rebuig a tota fórmula que passi per integrar els postconvergents. Sobiranisme al marge, Aragonès també ha estat crític amb, perquè considera que elno és "garantia" contra la dreta."Si la compareixença d'ahir és sincera, ja coneix la nostra. Fa mesos que li diem que cal un canvi de rumb", ha determinat, de Junts, que ha recordat que el front unitari a Madrid forrmava part de les condicions per continuar al Govern durant la tardor de l'any passat. El front, ha dit el líder de Junts al Parlament, ha de ser estrictament independentista i ha de passar per una actitud de xoc amb el govern espanyol. Les bases, segons Aragonès -que ha ironitzat sobre els retrets dels exsocis-, han de passar per. "L'amenaça és greu, i ens necessitarà el màxim de compactats. Queda molt clar a què ens enfrontem", ha remarcat el president, que ha posat de manifest la necessitat de "generositat" per entendre's.Davant les diverses interpel·lacions de les formacions sobiranistes sobre l'abast del "front democràtic" plantejat després de les eleccions municipals, Aragonès ha reclamat una "actitud de suma" als partits per defensar les institucions catalanes després del 23-J. "Un dels missatges que crec que entendre de diumenge és que ens interpel·la a tenir una actitud en positiu", ha afegit per sintetitzar la necessitat de recuperar la unitat independentista. "En la mesura del que estigui a les meves mans, treballaré en aquest sentit", ha reblat Aragonès. La, que ha retret al president actuar a, ha establert un vincle entre els pactes d'ERC amb el PSC amb la davallada dels resultats a les municipals . "Pensa modificar el rumb de la legislatura?", li ha preguntat la diputada, després de lamentar que el dirigent republicà hagi actuat fins ara a partir de la "concertació" amb l'Estat i la patronal, com fa habitualment.El canvi de rasant d'Aragonès en la proposta d'aliances ha tensat l'intercanvi dialèctic entre Illa el president al Parlament. El líder del PSC ha acusat l'exectuiu d'ERC d'actuar amb: "Se'm fa difícil pensar en consens a Catalunya al marge del primer partit de Catalunya". Illa, que ha reclamat al Govern que executi els pressupostos aprovats amb els socialistes , ha raonat que el país "no necessita fronts" sinó un "bon" executiu i "idees clares". "Aquest Govern està ben orientat", ha respost el president de la Generalitat.Aragonès s'ha mostrat "preocupat" per l'abstenció de diumenge passat i també pel triomf de la dreta i l'extrema dreta en bona part de l'Estat, que és precisament el motiu que l'ha portat a plantejar un "front democràtic"., ha determinat, diputada del PP, que ha ocupat el lloc d'en la sessió de control al president. "Els catalans estan cansats de tant desgovern", ha remarcat Roldán. En la resposta, el dirigent d'ERC ha indicat que les decisions adoptades des de l'executiu només han anat enfocades a "revertir" les decisions del PP. "I el 23-J. És l'hora de defensar el país. Ens mobilitzaran, perquè vostès no passaran", ha ressaltat.també ha volgut incidir en el plantejament del president sobre les eleccions espanyoles.ha acusat ERC de "polaritzar" i de tornar a la "política de blocs" del procés, una reflexió que ha trobat resposta d'Aragonès: "Els majors experts en dividir, polaritzar i política de blocs són vostès". La fórmula per anar a Madrid s'explorarà aquesta tarda a Palau amb trobades del president amb ERC, Junts, la CUP i els comuns, mentre que amb els'hi citarà dijous. En una intervenció davant delpoques hores després de plantejar el "front democràtic", Aragonès va concretar que no es podia tractar d'una llista "entre dos partits" , és a dir, d'una candidatura formada pel seu partit i Junts., cap de files dels comuns, li ha retret al president que protagonitzi "fugides endavant" i no atengui altres problemàtiques en educació, en funció pública o el relleu deal Parlament. "No hi poden haver institucions fortes amb un Govern tan debilitat", ha remarcat Albiach, que ha descartat qualsevol proposta que aplegui Junts. "Amb ells no anirem ni a la cantonada", ha apuntat la líder dels comuns, que ha demanat que no es "resigni" davant la possibilitat d'un executiu format pel PP i Vox. "Tot passa per un govern progressista que estigui liderat per una presidenta", ha dit, en referència a la candidatura de. Aragonès li ha respost que la defensa de Catalunya necessita la "màxima unitat" des de la "generositat"."El que hem d'evitar és l'extrema dreta", ha apuntat el president quan li ha preguntat, líder dea la cambra catalana, que ha aprofitat per recordar que el seu partit té representació a les quatre capitals en les municipals. "El front comú ha de ser per la seguretat, per garantir els drets lingüístics i per reindustrialitzar la Catalunya que han enfonsat", ha assenyalat Garriga. Aragonès ha posat la intervenció del dirigent de l'extrema dreta com a exemple per demanar al sobiranisme que abandoni la voluntat de fer "rascades al company del costat" quan hi ha qui vol fer "mossegades" des del govern espanyol en cas de guanyar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola