Marta Madrenas es perfila com a cap de llista de Junts per Girona el 23-J

L'alcaldessa de Girona,, es perfila com a cap de llista depera les eleccions espanyoles delara que el 17 de juny deixarà el càrrec al capdavant del consistori, segons ha avançat El Punt Avui. L'alcaldessa sortint ja havia parlat amb la cúpula del partit, amb, d'aquesta possibilitat i, amb l'avançament electoral, sospesa presentar-se a les primàries que es preveu que s'obrin aviat.Així, la decisió de Pedro Sánchez d'avançar els comicis a l'estiu , després de la davallada del PSOE aquest, ho ha precipitat tot, sempre a l'expectativa de la creació d'unaque ERC descarta , però Junts està obert a plantejar . La, al seu torn, es mostra escèptica al respecte. Amb tot, Madrenas, que també és diputada al Parlament, tancarà aquest juny una etapa de dotze anys a l', set dels quals com a alcaldessa.En cas que la candidatura unitària no prosperi, l'executiva nacional de Junts tirarà endavant unon es podran presentar diferents candidatures. A Barcelona, per exemple, l'actual presidenta del grup de JxCat al Congrés,, i l'exconseller d'Economia, ja han anunciat que volen optar a encapçalar la llista per al 23-J, i en el cas de Girona, Madrenas és molt probable que també entri a la cursa per les primàries. Caldrà veure si s'haurà d'enfrontar amb algun altre candidat o candidata o bé aquest serà un procés plàcid.Marta Madrenas va entrar a l'Ajuntament de Girona l'any 2011. Aleshores, sota les sigles de CiU i amb la candidatura que encapçalava, va ser regidora d'Ocupació i Empresa i d'Urbanisme i Activitats, i el març del 2016, després del salt de Puigdemont a la presidència de la Generalitat i del mandat fugaç d', va accedir finalment a l'alcaldia. A més, segons fonts properes al seu entorn, Madrenas va renunciar a ser consellera quan hi havia acord entre ERC i Junts a la Generalitat i posteriorment també va declinar l'oferta per ser

