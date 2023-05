PP i Vox aconseguirien una majoria absoluta folgada, segons una enquesta d'«El Confidencial»

Reveladora. Aquest matí de dimecres el diari espanyol ha publicat un sondeig segons el qualen les eleccions del 23 de juliol poden governar de forma folgada. El vaitot del president espanyol Pedro Sánchez li podria sortir molt car, fins al punt de perdre la cadira a la Moncloa, destronat per un govern de coalició entre els d'Segons aquesta nova enquesta d'Imop, en els pròxims comicis alla dreta aconseguirà la majoria dels seients i podrà conformar un executiu de només dos partits gràcies a l'ascens del PP i la resistència de l'extrema dreta, que obtindria els mateixos resultats que el 2019.El que ens diuen aquestes dades flaix és que el PSOE empitjoraria els resultats de les anteriors eleccions, el projecte de Sumar de la ministra de Treball,, tindria més aviat poca embranzida i descendiria, en el seu conjunt, els resultats dels aliats catalans i bascos de la coalició progressista. Més concretament,i es quedaria en 93 i amb el 24,6% dels suports tot i haver avançat els comicis per mobilitzar i aglutinar en els socialistes el vot de l'esquerra.A més a més, tal com revela l'enquesta,, obtindria -sumant també el que aconseguiria Podem, Equo, Més País, Esquerra Unida i Compromís-, el 10,2% dels vots i, per sota dels 35 que el sondeig creu que hauria obtingut amb la mateixa fórmula fa quatre anys.Per la seva banda, Feijóo sortiria victoriós de les seves primeres eleccions liderant els populars. Milloraria en 55 escons els últims resultats en què el PP es va quedar amb 89 escons. No obstant això, no n'hi hauria prou amb elsque obtindria al Congrés per governar en solitari -la gran esperança a Gènova 13 per no teixir aliances amb la ultradreta- i es veuria abocat a negociar amb altres partits. A no ser que hi hagués un gir radical, els de Feijóo descartarien pactar amb el PSOE i l'única alternativa que quedaria damunt la taula és asseure's amb Abascal.D'aquesta manera, Vox seria determinant per conformar un nou executiu en què, si res no canvia, exigiria tenir un pes més enllà del pur testimoni i tindria tots els números per conformar-se com una reedició del model de Castella i Lleó, on l'actual president,, ha atorgat la vicepresidència i diverses conselleries als ultres. En percentatge de vots,, un 1,21% més que les últimes eleccions. En aquest escenari,i permetria superar amb folgança la majoria absoluta per investir l'expresident de la Xunta de Galícia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola