19:49 Escrivá defensa al Cercle d'Economia que la reforma de les pensions obeeix a les recomanacions del Pacte de Toledo



El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha defensat aquest dimarts al Cercle d'Economia la reforma de les pensions, assegurant que, en contra de les crítiques rebudes, és fruit de les recomanacions del Pacte de Toledo i del diàleg amb els agents socials. Ha criticat durament la reforma feta pel PP el 2013, que no resolia els problemes de fons de les pensions "i que l'anterior govern no va aplicar". Ha explicat que els problemes de sostenibilitat afecten la franja dels qui ara tenen 30-40 anys. La reforma afronta un creixement de la despesa pública el 2050 d'uns 3,5 punts del PIB, una tendència que s'ha corregit amb de l'allargada del període de treball fins arribar a la jubilació als 67 anys, afrontant el dèficit amb l'increment de les cotitzacions socials i reflotant el fons de reserva de la seguretat social.

18:15 L'ANC defensa un front unitari únicament independentista: "El mandat popular no és salvar Espanya"



L'ANC ha defensat aquest dimarts que "l'únic front necessari ha de ser d'independentistes" i "per culminar la independència". Arran de la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer un "front democràtic" unitari de les forces sobiranistes i independentistes per a les eleccions espanyoles del 23-J, l'ANC ha fet una piulada per afirmar que "l'única estratègia efectiva a Madrid és la confrontació". "El mandat popular no és salvar Espanya", ha replicat l'entitat presidida per Dolors Feliu, tot afegint: "Independència o eleccions".

16:36 Degoteig de dimissions pels mals resultats de les municipals



L'endemà de l'endemà arriben les dimissions. Els resultats de les eleccions municipals del diumenge estan començant a passar factura en alguns municipis de Catalunya. La baixada generalitzada d'ERC ha provocat que aquest dimarts al matí comencés un degoteig de dimissions de líders locals republicans com el cas del paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, o el candidat de Sant Just Desvern, Sergi Seguí, que han anunciat la seva dimissió. També ho han fet els candidats de Junts de Lleida, Toni Postius, i de Granollers, Àlex Sastre, davant la pèrdua de suports.

16:21 Trias i Maragall es reuneixen per entomar possibles acords sobre l'alcaldia de Barcelona



El guanyador de les eleccions, Xavier Trias, i el líder d'ERC, Ernest Maragall, ja s'han reunit per entomar una possible entesa per la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser aquest dilluns al vespre, amb una reunió presencial "discreta" d'una hora de durada. Fonts republicanes normalitzen aquests contactes i remarquen que s'està parlant "amb tothom", tot i que "encara no s'han començat les negociacions formals amb ningú". Igualment, la trobada Trias-Maragall serveix per mesurar inicialment la sintonia per un possible acord futur. Aquesta possibilitat des del punt de vista de Junts (11 regidors) té més a veure amb evitar que els republicans (5 regidors) tanquin una operació amb comuns i PSC, primer, i també amb deixar oberta la porta a un pacte independentista després de les eleccions estatals. Al seu torn, fonts dels comuns remarquen que també han iniciat ja les converses amb socialistes i republicans, per explorar un govern alternatiu a Trias.

16:32 Plega l'alcaldable d'ERC a Sant Just, Sergi Seguí: "Per recuperar la confiança necessitem nous lideratges"



L'alcaldable d'ERC a Sant Just Desvern, Sergi Seguí, ha anunciat aquest dimarts, després de la patacada a les eleccions municipals, que ha posat el seu càrrec a disposició de l'executiva i que no recollirà l'acta de regidor. Els republicans, en aquestes eleccions municipals, han passat de tres a un regidor i de tercera a quarta força al municipi. "No hem sabut explicar la feina dels darrers quatre anys a l'oposició", ha escrit en un fil de Twitter, on també ha apuntat que per recuperar la confiança de la gent, calen noves estratègies, objectius, maneres de fer i lideratges. Informa Carme Rocamora. Us anuncio que ahir vaig posar el meu càrrec a disposició de la executiva local d'@ERC_SantJust i, de mutu acord, vam decidir que NO❌recolliré l'acta de regidor i, per tant, tanco una etapa de 12 anys com a regidor i portaveu a l'Ajuntament.



Obro🧵 pic.twitter.com/92rhzwwov5 — Sergi Seguí (@Sergi_Segui) May 30, 2023

16:07 La CUP veu electoralista la proposta de "front democràtic" de Pere Aragonès i demana "un debat en profunditat" sobre l'estratègia independentista



El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que les propostes de Pere Aragonès -un "front democràtic"- i de Junts -una "llista única"- són propostes "a cop de papereta" i encarades a les noves eleccions. "Ara toca obrir un debat en profunditat sobre l'estratègia independentista, que ha d'estar allunyat de qualsevol procés electoral", ha afirmat. El diputat ha lamentat que a ERC i Junts els hi interessi parlar d'independència malgrat que les urnes no s'omplen de vots independentistes, i per això els anticapitalistes han demanat "parlar d'independència en profunditat, de garantir drets i de buscar la manera de sortir de la paràlisi". La CUP decidirà en els propers 10 o 15 dies si participa o no a les eleccions espanyoles del 23 de juliol.



14:26 Yolanda Díaz registra Sumar com a partit de cara a les eleccions del 23-J com a pas previ a formar una "confluència"



La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha registrat Sumar com a partit de cara a les eleccions del 23 de juliol. Fins ara el moviment de Díaz no s'havia constituït formalment com a partit polític. En una piulada a Twitter aquest dimarts, Sumar ha comunicat la decisió de constituir "un partit instrumental que sigui el cor ciutadà del projecte" per presentar-se "amb garanties" el 23-J. És el pas previ a formar una "confluència amb aquells que comparteixin l'horitzó de país". A partir de la convocatòria d'eleccions anticipades, Sumar, Podem i la resta de partits a l'esquerra del PSOE tenen 10 dies per pactar concórrer plegats com a coalició electoral. "Estem llestos per les eleccions", diu Sumar al tuit.

13:39 L'alcalde de Varsòvia, Rafał Trzaskowski, davnt el rei al Cercle d'Economia: "Tots som 'polacos'"



El Cercle d'Economia ha lliurat aquest dimarts el seu Premi a la Construcció Europea a l'alcalde de Varsòvia, Rafał Trzaskowski, per la seva tasca d'acollida als refugiats ucraïnesos. Trzaskowski ha sorprès l'auditori quan ha dit que diria unes paraules en català i ha exclamat: "Tenim un nom que el sap tothom: tots som polacos". L'acte s'ha fet en presència del rei Felip VI. El polític polonès, que dirigeix l'oposició liberal a l'actual govern de dreta populista del seu país, ha fet el discurs en castellà i anglès.

13:14 Plega Mireia Ingla després de la patacada electoral a Sant Cugat



L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, fa un pas al costat després de la patacada històrica en els comicis municipals del diumenge. I és que aquest 28-M, ERC ha perdut més de 3.800 vots; o el que és el mateix, el 45,5% de la massa electoral que li va fer confiança als anteriors comicis del 2019. Com a cap del govern tripartit, ha estat durament castigada per unes urnes on també han rebut significativament els seus companys d'executiu: PSC (-19,5%) i la CUP (-31%).

13:00 Els comuns marquen distàncies amb la proposta d'Aragonès: "Surt a perdre les eleccions, nosaltres a guanyar-les"



El portaveu dels comuns, David Cid, ha marcat distàncies amb la proposta de "front democràtic" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer front a l'extrema dreta de cara a les eleccions generals. "Aragonès surt a perdre les eleccions, nosaltres sortim a guanyar-les", ha afirmat Cid a través de Twitter. Aragonès ha donat per feta una victòria de PP i Vox el proper 23-J, cosa que ha disgustat els comuns però també el PSC, que ha qualificat el Govern de "resignat" i de "donar-se per derrotat abans de començar".

12:54 El PSC lamenta que Aragonès doni per fet un govern de la dreta a Espanya: "S'ha donat per derrotat abans de començar"



"És un Govern resignat". Amb aquesta contundència el PSC s’ha desmarcat de la proposta de Pere Aragonès de construir un “front democràtic” contra el futur govern espanyol de PP i Vox, que el president ha donat per fet quan encara no ha començat ni la campanya electoral. “S’ha donat per derrotat abans de començar”, assenyalen fonts del PSC. Els socialistes creuen que Aragonès ha utilitzat el fantasma de l’extrema dreta per reforçar-se al Govern, i que s’ha entregat a Junts per intentar tocar poder als ajuntaments després de la desfeta d’ERC a les municipals. Les mateixes fonts constaten que el president “no té projecte” i que “s’ha quedat en minoria”, i per això torna a demanar ajuda a Junts malgrat que el trencament del Govern d’ara fa uns mesos.

12:38 Puigdemont avisa Aragonès que la unitat ha de ser per la independència: "Si és per altres coses, que no perdin el temps"



L'expresident Carles Puigdemont ha reaccionat ràpidament a la proposta de Pere Aragonès d'articular un "front democràtic" davant la victòria de PP i Vox a les eleccions espanyoles del juliol, que ha donat per feta. Puigdemont ha advertit que aquesta "unitat" que ha demanat Aragonès ha de ser per fer la independència. "Si és per altres coses, que no perdin el temps", ha dit a través de Twitter. També ha recordat que fa anys que Junts demana "reunir-se" i trobar una estratègia compartida entre els diferents actors de l'independentisme.

12:12 Violant Cervera, nova líder de Junts a la Paeria de Lleida



L'alcaldable de Junts a la Paeria, Toni Postius, deixa la Paeria i la política municipal i Violant Cervera serà la nova líder de la formació al consistori. Ho ha anunciat aquest dimarts a la seu del partit a Lleida després dels mals resultats en les eleccions de diumenge. "És la tercera vegada que em presento en aquestes eleccions i després d'una reflexió i d'un canvi de cicle, he considerat que cal fer un pas al costat". Junts, que el 2019 va aconseguir 6 regidors i formava part del govern municipal amb ERC, ha perdut 1 regidor i deixa Junts sense opcions de seguir en l'equip de govern. L'alcaldable de Junts a la Paeria, Toni Postius, deixa la Paeria i la política municipal i Violant Cervera serà la nova líder de la formació al consistori. Ho ha anunciat aquest dimarts a la seu del partit a Lleida després dels mals resultats en les eleccions de diumenge. "És la tercera vegada que em presento en aquestes eleccions i després d'una reflexió i d'un canvi de cicle, he considerat que cal fer un pas al costat". Junts, que el 2019 va aconseguir 6 regidors i formava part del govern municipal amb ERC, ha perdut 1 regidor i deixa Junts sense opcions de seguir en l'equip de govern.

11:49 Vilalta, sobre la llista unitària que proposa Junts: "És començar la casa per la teulada"



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que plantejar una llista unitària de l'independentisme a les eleccions espanyoles és "començar la casa per la teulada". En una entrevista a TV3 Vilalta ha rebutjat així la proposta de Junts i, a més, els ha recriminat que plantegessin la iniciativa en una roda de premsa i no en reunions amb els partits afectats. Segons critica, això demostra que no és una proposta "seriosa i formal" sinó que busca "seguir amb la dinàmica de desgast". Vilalta també ha defensat deixar enrere "les fórmules passades". A més, ha assegurat que als comicis municipals la ciutadania ha enviat un missatge a favor de l'entesa dels independentistes i en contra del "tacticisme".

11:17 La magistrada dona la raó a la Sareb i ordena als ocupes que marxin de 'La Ruïna'



El càrrec ha demanat als ocupants de l'edifici conegut com 'La Ruïna', al barri de la Bonanova, que abandonin l'immoble i el deixin en mans dels seus propietaris, entre ells la Sareb. D'aquesta manera dona la raó a la societat pública estatal, en contra de la voluntat dels ocupes, que van al·legar en el judici de la setmana passada que la propietat els havia d'oferir un lloguer social abans de desnonar-los. La sentència encara es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona i, per tant, el desallotjament no serà immediat. A diferència d''El Kubo', en què ja hi ha ordre de desnonament.

10:35 Salvador Illa: "Trias té un avantatge i, si no passa res, ell serà alcalde"



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, veu "prematur" anticipar res a Barcelona però admet que Xavier Trias té "un avantatge". "Si no passa res, ell serà alcalde", ha afegit en una entrevista a RAC1. Illa s'ha compromès a actuar en clau "estrictament barcelonina" i ha garantit que no jugaran a un "intercanvi de cromos". "Els resultats indiquen que s'ha d'obrir una nova etapa a Barcelona. Hem de fer tots un exercici de responsabilitat per veure la millor fórmula. Tinc confiança en Collboni per veure com van les converses", ha afegit. Així mateix, ha demanat que a Girona no es faci una "rebequeria" i ha recordat que el PSC va ajudar CiU en el passat.

10:35 Els mals resultats d'ERC a Lleida dinamiten Miquel Pueyo



L'actual paer en cap en funcions de Lleida, Miquel Pueyo, deixarà la política el proper 17 de juny, dia que s'investirà el socialista Fèlix Larrosa com a nou batlle lleidatà. El candidat republicà ha pres aquesta decisió després dels mals resultats d'ERC a les urnes, on ha aconseguit cinc regidors i no ha pogut reeditar l'alcaldia. La renúncia de Pueyo s'ha conegut el mateix dia que la de Toni Postius, que tampoc agafarà l'acta de regidor.

08:37 Esquerra Unida es deslliga de Podem i s'uneix a Sumar per a les eleccions espanyoles



Primer moviment a les esquerres espanyoles de cara a les eleccions del 23-J. Esquerra Unida, a través del seu líder Alberto Garzón, ha anunciat que es presentarà amb la candidatura de Sumar i Yolanda Díaz. D'aquesta manera, el partit es deslliga de Podem i posa més pressió sobre la formació morada. En tot cas, Sumar i Podem ja negocien com anar plegats als comicis que se celebraran d'aquí menys de dos mesos. «Sumar y la candidatura de Yolanda Díaz son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales».



Comunicado completo de la dirección de @IzquierdaUnida



Ni un minuto que perder: todos a trabajar unitariamente dentro de Sumar. pic.twitter.com/Iyhm2hqRYu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 30, 2023

08:36 Sánchez cau del "cartell" del Cercle d'Economia i no serà dimecres a la clausura de les JHornades



El moment extraordinari que viu la política espanyola ha fet que el president Pedro Sánchez anul·li la seva presència en l'acte de clausura de les Jornades del Cercle d'Economia, que té lloc demà dimecres. En el seu lloc hi serà la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño. Les Jornades d'aquest any han resultat molt afectades per les eleccions del 28-M i l'anunci d'eleccions anticipades a Espanya. Dilluns, no va assistir a la inauguració de l'encontre el president Pere Aragonès, que intervindrà aquest dimarts al vespre. Qui sí que hi serà en l'horari previst és Felip VI, que lliuraràaquest migdia el Premi a la Construcció Europea a l'alcalde de Varsòvia.