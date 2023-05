Alfred Bosch carrega contra el resultat d'ERC a les municipals: «Ha estat desastrós»

L'exregidora Barcelonano s'ha deixat res en el tinter i en un dur i contundent escrit a la pàgina web Parlem Clar , ha carregat el paper d'ERC els últims anys i més recentment elsdel partit en les eleccionsdel passat diumenge 28 de maig. La formació liderada per Oriol Junqueras ha aconseguit cinc regidors a Barcelona, quan el 2019 les va guanyar amb 10."No cal ser molt perspicaç per entendre que", ha resumit el també historiador i escriptor en el text. Ara fa quatre anys, ERC el va substituir l'any 2015 per, un dels derrotats en els decisius comicis de Barcelona. No obstant això, Bosch no creu que aquesta considerable pèrdua de vots sigui únicament pel candidat triat. Ho argumenta així: "No és imaginable que amb quatre anys de diferència el millor es converteixi en el pitjor".A parer seu,dels republicans són quatre: donar ales als projectes essencials del mandat de l'encara alcaldessa dels comuns,; el conflicte obert amb Junts, l'estratègia per la qual ha optat el partit en clau nacional, i el fet que el partit "no sembla independentista". Sobre el frame català, l'exregidor republicà a Barcelona ha opinat que "avuiprincipals d’una gran injustícia, sobretot després dels indults". De fet, Bosch ha considerat que hi ha personalitats dins de la formació que no saben entomar les crítiques de "mals progressistes", però, en canvi, sí les de "mals patriotes".I pel que fa a la independència, que hi hagi una part rellevant de l'electoral que no vegi que ERC vol l'alliberament nacional, "resulta letal". En aquest sentit,

