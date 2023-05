«Ens ha agradat»: el Cercle rep Feijóo amb aromes de Moncloa

. Així resumia un membre del Cercle d'Economia la intervenció feta aquest dimecres pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , en el darrer dia de les Jornades de l'influent fòrum. Hi havia expectació al vestíbul de l'Hotel Vela mentre s'esperava el polític conservador, guanyador clar de les eleccions del 28-M. A l'entrar, molts vips s'han apropat a Feijóo. Un d'ells,, president del Saló de l'Automòbil i exdirigent del PP, s'ha fos al gallec amb una abraçada. Un soci molt qualificat del Cercle explicava:. El discurs de Feijóo, gairebé del tot econòmic i amb gestos envers l'auditori català, ha superat les expectatives.Si hi ha una entitat sensible als moviments del, aquesta és el Cercle d'Economia. L'entitat, acostumada a navegar enmig d'aigües agitades des que va ser fundada el 1958, n'ha vist de tots colors i veu venir els canvis de cicle. L'ambient amb què ha rebut aquest dimecres Alberto Núñez Feijóo era aquest. El president de la casa,, ha combinat el bon clima generat entorn Feijóo expressant que "potser quan torni ho farà com a president del govern" i alhora demanant-li que mantingui el discurs que li havien escoltat quan era president de la Xunta i fes sevaFeijóo ha agradat, sí. Després de la seva intervenció, alguns socis destacaven que el líder conservador havia dit en públic "el que molts l'han escoltat en privat". Com quan s'ha referit al finançament autonòmic i ha dit que cal parlar "d'ingressos i despeses" i ha mostrat empatia per la situació de els finances de Catalunya i València. La fraseha estat molt ben rebuda. Un observador del món econòmic que no es perd cap de les Jornades comentava que "Feijóo ha guanyat a molts llocs i se sent".Curiosament, la relació dei el Cercle d'Economia -que ha estat bona- s'han emmarcat entre dues absències. El 2019, l'aleshores president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no va poder assistir a les Jornades perquè havia d'afrontar la moció de censura que havia presentat Sánchez i que el duria a la Moncloa en pocs dies. Aquest cop ha estat Sánchez qui no ha estat a Barcelona. L'anunci d'eleccions anticipades que va fer dilluns passat ho ha impedit.Al públic del Cercle li satisfan les polítiques econòmiques de caire liberal, cosa que el pot acostar més a l'espai del PP. Però alhora l'entitat sempre ha estati aplega figures del món catalanista i un sector de matís socialdemòcrata gens irrellevant. Davant del procés, va apostar pel diàleg, va condemnar l'actuació policial de l'1-O i va demanar els indults per als presos polítics. Aquest és també el Cercle que avui ha escoltat Feijóo. Am satisfacció prudent, astúcia política i una espurna d'inquietud.

