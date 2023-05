Feijóo promet davant el Cercle d'Economia «un canvi tranquil» a l'Estat i esquiva Vox

El líder del PP,, ha promèsen què lasigui el centre de la política i que les prioritats siguin les mateixes que les de la gent i les empreses. Feijóo ha apostat per "superar la divisió i l'enfrontament entre territoris i blocs". Ho ha dit en la seva intervenció durant les Jornades del Cercle d'Economia, que es clausuren aquest dimecres a Barcelona.Sobre la política del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha admès "errors" i ha dit que un error del seu partit va ser considerar que "Catalunya era un problema crònic", quan és un "motor", per afirmar tot seguit que ", i quan Catalunya no va bé, Espanya tampoc".Núñez Feijóo s'ha centrat en l'economia i ha estat aplaudit quan ha dit que "els catalans són els que paguen més impostos". Ha assegurat que retornariaa les comunitats autònomes i després estudiar què fer amb ell, explicant que el va eliminar per al 99% dels gallecs. Els temes econòmics han estat centrals en el torn de preguntes. L'altre ha estat els possibles pactes amb Vox, s'ha limitat a dir que no parlarà d'"objectius que no busca", que si governa, intentarà arribar a grans acords i reformes amb el PSOE i altres partits., que no ha citat, ha insistit en quèFeijóo ha criticat queno hagués convocat les eleccions espanyoles el mateix 28-M, per evitar anar a les urnes en període estival, però ha considerat "una bona notícia" que s'hagin convocat. Ha titllat de "frívola i inconstant" la política de Sánchez i ha explicat algunes de les línies del seu programa. Com d'"emprar bé els diners públics" i de generar creixement, i deixant de ser el país que incrementi més el deute des de la pandèmia. Ha afirmat que en l'hora que durarà l'acte, Espanya emetrà 8 milions d'euros de deute públic.El cap del PP ha lloat la política deldel socialista António Costa, que ha qualificat de "socialdemòcrata clàssic", i ha reblat que no té res a veure amb la que ha fet l'executiu de Sánchez, "una coalició amb molts partits de propostes econòmiques contradictòries". Ha fet un discurs molt econòmic, assegurant que l'estat general econòmic exigeix "realisme". Ha reclamat recuperar la "credibilitat" del president del govern: "És millor que et critiquin que no pas que no et creguin".El president del Cercle,, ha felicitat Feijóo pels resultats del 28-M, que ha atribuït als "nous aires que ha imprimit" al seu partit. Guardiola ha recordat que l'entitat sempre havia escoltat el líder conservador i que el seu to expressava "l'en la que creu el Cercle". Ha afirmat que el procés ha tingut "costos" i ha ferit la confiança mútua, però que s'ha produït un "progrés", aplaudint el "gest pragmàtic" del Govern i la política de Pedro Sánchez per entendre "que l'enfrontament ens porta a l'abisme".Guardiola també ha al·ludit a lade l'economia i ha reclamat que s'imposin grans reformes, que les ha de fer "un centre que es va despoblant". Ha demanat una política de "consens". El president del Cercle ha afirmat que l'entitat comparteix moltes de les reivindicacions per un major autogovern i tot seguit ha afirmat: "És possible que la propera vegada que ens visitis ho facis com a" i li ha assegurat la "lleialtat" del Cercle.És elque Feijóo intervé davant del Cercle com a líder de l'oposició. Ja ho va fer l'any passat, just quan acabava d'assumir el lideratge del seu partit. I el discurs ha estat molt similar. "Catalunya ha de parlar menys de política i més d'economia", va dir en aquella ocasió., poca ideologia, davant un auditori a qui, per força, agrada escoltar aquestes coses.

