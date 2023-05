Francisco Franco, alcalde de Vox en un poble de Córdoba

🙌🏻 Gracias Encinarejo, gracias Paco. https://t.co/8h9qvPjkaG — VOX Córdoba capital (@VOXCordobacapi) May 29, 2023

. Així es diu el nou alcalde d'extrema dreta de l'entitat local autònoma d', a prop de la ciutat andalusa de. Les eleccions autonòmiques i municipals del 28-M van portar a "", com es fa dir, al capdavant d'un consistori de la província, per primera vegada en la història de, desplaçant al fins ara hegemònic PP.El nom de l'edil ultra ha cridat molt l'atenció a les xarxes socials, on els comentaris no s'han fet esperar. Paco Franco, el guanyador dels comicis d'Encinarejo després d'obtenir, ha vist com la seva candidatura ha convençut als veïns i ha superat de llarg els rivals popular i del PSOE.Ara, Francisco Franco estarà al servei dels electors i de la resta de veïns, un total de 1.654 segons l'INE. El president de Vox a Córdoba,, li ha, mentre que el partit s'ha limitat a publicar un missatge a les xarxes socials: "".

