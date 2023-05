La nova sèrie documental sobre la reina Sofia s'estrenarà el 23 de juny a HBO Max

La nova sèrie documental de David Trueba sobre la reina Sofia d'Espanya ja té data d'estrena: arribarà a HBO Max el 23 de juny. Sofia i la vida real consta de quatre capítols que repassen les vuit dècades de vida de Sofia de Grècia, des de l’exili de la seva família fins a l’actualitat, ja com a reina emèrita.



El documental està codirigit per Jordi Ferrerons i produïda per Lavinia Audiovisual i compta amb més de 40 testimonis de periodistes, historiadors, polítics i personalitats que han tingut contacte amb la Casa Reial espanyola durant aquests anys. Alguns dels noms més destacats són els de la periodista especialitzada Pilar Eyre, l’actriu Bárbara Rey, l’expresident del govern espanyol Felipe González i l’exdirector de Comunicació de la Casa Reial Javier Ayuso.

L'anunci arriba poc després que el canal de televisió britànic posposés la nova minisèrie sobre el rei emèrit Joan Carles produïda per. La companyia Sky, per això, confirma que no han cancel·lat l'emissió i des del diumenge 21 de maig està disponible el primer capítol en la versió alemanya del canal.