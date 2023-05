El temps d'aquest dimecres: ​tornen les tempestes amb 15 comarques en alerta

Plourà i farà calor aquest dimecres. Potser no serà suficient perquè les bruixes es pentinin, però sí perquè Catalunya surti al carrer amb eli un, com a molt. Serà alon la intensitat dels ruixats serà més elevada, amb tempestes en molts punts i localment acompanyades de calamarsa, en uni propi de la primavera. Més enllà d'això, s'esperen precipitacions arreu, amb l'excepció del litoral sud.Amb tot, elha activat l'avís de perill moderat pels xàfecs a partir del migdia a 15 comarques: l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva, Osona, el Berguedà, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Moianès, el Bages, el Solsonès, l'Anoia i la Segarra.Pel que fa a les temperatures, però, el mercuri continuarà escalant en els termòmetres del país i se situaràen general. El sol es deixarà veure al terç sud i al litoral a partir de la ciutat de Barcelona, però anirà desapareixent amb el pas de les hores, en una jornada en què el vent no serà protagonista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola