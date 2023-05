Diverses meses amb errors en el recompte acosten Colau a Collboni en la pugna pel segon lloc

Quines són les seccions censals amb errors més probables en el recompte inicial de diumenge a la nit?

Resultats de les dues meses de les seccions amb més probabilitats d'error, en comparació amb la mitjana dels respectius districtes

Lano està ni molt menys resolta.va quedar diumenge a 141 vots de, una distància que podria escurçar-se o fins i tot capgirar-se aquest divendres en elde paperetes. De fet, una anàlisi dels resultats a les diverses meses ja indica que probablementinicialment, perjudicant els interessos dels comuns, mentre que d'altres també exigiran un segon escrutini pausat.El número de la secció i els partits afectats per l'eventual error apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per damuntI com es pot intuir un error en el recompte sense ser-hi present i només consultant les seves dades resultants? Quan unaté molts votants, es pot dividir en diverses, com ocorre en la majoria de casos a Barcelona. I això no es fa amb criteri territorial, sinó. D'aquesta manera, atès que les meses d'una mateixa secció censal tenen votants generalment que viuen als mateixos carrers i repartits només per ordre alfabètic,. I quan això no ocorre, és quan cal posar-hi la lupa.Les seccions censals indicades al mapa són precisament aquelles en què un o diversos partits han obtingutrespecte les altres de la mateixa secció. I això es pot deure a que, pel fet que sigui, aquelles formacions tinguin més o menys simpatitzants amb uns noms determinats, per una raó completament aleatòria..., o perquè, en el recompte, les atribucions de partits s'han capgirat. Hi ha, per diverses raons.La primera raó és que, a aquestes seccions, no només un partit presenta resultats molt diferents entre les diverses meses, sinó que això ocorre amb la majoria. I a banda, hi ha un element que fa saltar l'alarma:. Un fet a priori difícil de creure que, combinat amb els peculiars resultats de la resta de partits, permet apuntar amb aparent fiabilitat a que les dades hi han estat mal recollides.Això s'entén millor fent un cop d'ull als resultats de les dues meses de les seccions 04-046 (a les Corts,) i 09-009 (al barri delde Sant Andreu, a la frontera amb). Tal com es pot constatar en els dos casos, el recompte de la mesa B s'assembla molt més al de la mitjana del districte que el de la mesa A, amb dades molt diferents dels anteriors dos. Es tractaria aquesta, per tant, de la mesa que probablement conté errors.Si això es confirma, aquests dos recomptes serien suficients perquè Colau superés Collboni en la pugna per al segon lloc? No ho sembla. Els comuns sortirien perjudicats per l'error en els dos casos i, si el resultat de la mesa A fos en realitat similar al de la mesa B,, però és que, en el cas de la secció de Sant Andreu,. Així, els comuns s'acostarien als socialistes, retallant uns 25 vots, però li'n restarien encara més de 100 que haurien de rascar a les altres meses amb possibles errors. El recompte definitiu d'aquest divendres serà aferrissat.Tot i això, en cas que finalment l'alternativa asigui l'actual alcaldessa, difícilment canviaria l'horitzó al govern municipal. Colau defensa unamb Collboni iper frenar el líder local de Junts - centrada en això, descarta anar al Congrés -, i probablement en redoblaria la pressió si ella fos la candidata alternativa. El dirigent d'ERCper investir el cap de llista del PSC i, malgrat que la negativa a Colau seria més costosa, seria complicat convèncer-lo. De la mateixa manera, Collboni hauria de cedir i aportar també els seus vots per allargar un mandat de l'alcaldessa del que els darrers mesos s'ha desmarcat.

