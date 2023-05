Ada Colau descarta liderar la llista de Yolanda Díaz a Barcelona el 23‑J

descarta presentar-se com adepera lesdel 23 de juliol. Tal com ha avançat El País i ha confirmat, l'encara alcaldessa de Barcelonael projecte polític dei, fonts del seu entorn constaten que està centrada en fer possible un govern d'esquerres a l'Ajuntament que eviti l'accés a l'alcaldia de guanyador dels comicis municipals . Colau, doncs, no deixarà el consistori per iniciar carrera a la política espanyola. En tot cas, després de la constitució del nou consistori i si no ha assolit l'objectiu d'un, prendrà una decisió sobre el seuFonts de l'entorn de Colau apunten que la líder dels comuns i Díaz han estat en. Tanmateix, les mateixes fonts puntualitzen que, en cap moment, l'alcaldessa i la vicepresidenta espanyola han afrontat unasobre lade lesdels comicis espanyols, convocats de forma oficial aquest dimarts. Colau està centrada en l'últim intent per salvar un govern progressista a la capital catalana.[noticiadiari]2/257414[noticiadiari]ha posat molt interès en el recompte definitiu de l', que podria fer que l'alcaldessa fos la segona candidata més votada per davant de. La diferència entre el PSC (segon) i els comuns (tercers) és ara mateix de només 141 vots. Un canvi en el recompte permetria a Colau pressionarper sumar amb eli construir una alternativa a Trias. Fins ara, la cúpula republicana ha rebutjat aquesta opció ifins i tot s'ha reunit amb el cap de files de Junts per analitzar l'Colau encara no s'ha pronunciatsobre què farà si Trias es converteix finalment en alcalde. En la seva compareixença la nit electoral, va prioritzar explorar les opcions d'una aliança d'esquerres a la ciutat i, en les jornades del-aquestdilluns- va expressar que contribuiria a formar governs progressistes des de Barcelona.La llunyania de Colau amb Madrid té diverses explicacions. Una és laamb una lluita encara incerta sobre lade Barcelona. També és cert, però, que hi ha altres factors de pes en la valoració que fa l'alcaldessa sobre el seu futur. S’hi barregen motius com elde vuit anys al capdavant del consistori o la seva, amb dos fills en etapa de creixement. Tot plegat fa que, a hores d’ara, diverses fonts pròximes a Colau constatin que la líder de Barcelona en Comú no ha fet cap mena d’a les llistes de Díaz sinó tot el contrari.

