Silencioses però poderoses: les coalicions d'independents amb més alcaldies que alguns partits tradicionals

Les eleccions municipals del 28-M han deixat múltiples lectures a Catalunya, que interpel·len majoritàriament les grans formacions polítiques, amb vencedors i vençuts amb noms i cognoms ben coneguts per l'opinió pública. Si bé, els comicis als 947 governs locals també han deixat noms propis gairebé anònims, guanyadors desapercebuts. Són les, aquelles candidatures fora del paraigua de cap partit, però que ocupen a partir d'ara la, amb un total de, tal com recull el portal del 324.En alguns casos, diverses llistes independents han decidit organitzar-se territorialment i formar coalicions que, fins i tot,en nombre de municipis guanyats. És el cas dei la, que han tret més vots que ningú a set i sis ajuntaments, pels 5 dels populars -, al seu torn, no ha estat la primera força a cap indret de Catalunya-. Altres com eli, a més distància,s'hi han quedat a prop.TOTS Empordà han presentat 28 candidatures el 28-M, superant per més del doble les 12 de les eleccions del 2019. Entre les 15 de l'(8,05% dels vots) i les 13 del(16,47% dels vots), han obtingut, que els poden servir per proclamar set alcaldes. La FIC, al seu torn, té l'origen en el 1995 i al sud del país, ali les, quan es va estrenar en unes eleccions municipals. Tot i ser un conglomerat de llistes municipalistes, es caracteritza per defensar l'independentisme català i amb aquest tarannà ha aconseguiti la victòria en sis consistoris.Finalment, l'IdS va presentar-se per primera vegada com una coalició el 2015 i, des d'aleshores, s'han consolidat a la comarca i fins i tot s'han expandit més enllà d'aquesta. En total, l'IdS ha obtinguti ha estat la principal força a tres municipis, alhora que només ha estat superat aper. I el quart conglomerat d'independents és IdC, que no ha guanyat a cap govern local, però ha aconseguita les

