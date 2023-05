Poble Lliure reclama un front per la independència el 23-J

, partit que representa una de les ànimes de la, ha fet una crida a articular un front per la independència de cara a les eleccions del 23 de juliol. En un comunicat demanen una unió "popular, republicana i antifeixista àmplia i plural" per tal de mobilitzar el votant independentista i poder ser "un mur de contenció" de l'extrema dreta a Catalunya. L'organització també carrega contra la direcció de la CUP i l'acusa d'estar "estancada" en un marc "immobilista".", afirmen, i critiquen "la incapacitat" dels dirigents per traçar una estratègia per recollir el "descontentament" de l'independentisme.Al comunicat proposen un espai de reflexió per repensar l'estratègia de la unitat popular i demanen a la direcció cupaire que abandoni "l'immobilisme". Segons creuen, "aguantar posicions en aquestes condicions és retrocedir". Sobre el comunicat de Poble Lliure, que qualifica d'"immobilista" la direcció de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha dit que no es pot posicionar, però que formarà part dela i de la CUP.De cara a les eleccions del 23 de juliol proposen un front ampli per la independència de manera "immediata". De totes maneres defensen que aquesta iniciativa només té sentit si hi ha unes línies polítiques "clares" que confrontin estratègies "de resignació nacional i de retornar l'autonomisme de gestió". A més, volen que presenti un programa social i econòmic "transformador".Poble Lliure alerta que "l'onada conservadora i espanyolista avança" i veuen la situació "preocupant". També lamenten la desmobilització del vot "demòcrata i independentista" i creuen que és provocada en gran part perdel conflicte i de legitimació del PSC com a actor central. També assenyalen "la manca de praxi independentista de fet" tant d'ERC com Junts.

