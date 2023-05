Les persones i els motius pels quals es pot evitar anar a la mesa electoral

Persones que es lliuren automàticament d'anar-hi

La convocatòria anticipada d' anunciada aquest dilluns per Pedro Sánchez va agafar tothom per sorpresa: rivals polítics, analistes, periodistes i també la ciutadania, que ja tenia les vacances d'estiu planificades i, en molts casos, pagades. Per això, la població té el dubte de si, en cas de ser cridat a formar part d'una mesa electoral, pot perdre les vacances i els diners , fet que ha motivat la reacció de l'OCU i Facua . Hi ha, però, qui no s'ha de preocupar gens. Aquells qui consten com a persones que poden no anar a la mesa electoral o que poden acreditar algun dels motius contemplats per lliurar-se'n.

Hi ha tres casos en què, directament, els ciutadans no poden formar part d'una mesa electoral. El que interpel·la una part més important és el que fa referència a aquells que tenen més de 70 anys. A més, la població entre 65 i 69 anys té la possibilitat de no anar a la mesa si així ho desitja. El segon, és similar i inclou les persones de més de 65 anys amb una discapacitat i els pensionistes amb una incapacitat permanent. Finalment, el tercer, més reduït a Catalunya, és el de les persones que no saben llegir ni escriure.



Motius que la Junta Electoral pot valorar

Alguns supòsits que lapodria arbitrar són, per exemple, el de les donesi que estiguin de baixa, així com les que tinguin un nadó de menys de nou mesos en etapa de lactància. També qui estigui a càrrec d'un infant menor de 8 anys, d'un familiar incapacitat o d'una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial.Altres escenaris a valorar són els de les persones que es dediquen a un, com un metge o un bomber, així com el d'algú que tingui unaprogramada o pateixi una. Finalment, si s'acredita que s'ha estat víctima d'un delicte amb una resolució judicial en vigor que inclogui unasobre algú que hagi de votar en el mateix col·legi, la persona quedarà exempta de formar part de la mesa electoral.

