La convocatòria d' eleccions espanyoles per al pròxim 23 de juliol anunciada aquest dilluns per Pedro Sánchez ha fet que molts ciutadans que ja tenien contractats els vols i l'allotjament per a les vacances d'estiu es preguntin si poden perdre els diners abonats en el cas que siguin cridats per formar part d'una mesa electoral. Aquí, la resposta de l'és rotunda: no.La portaveu,, ha assegurat que haver contractat i abonat els diners de les vacances pot ser una causa per a la recuperació dels diners. En principi, si hi ha una, la devolució es presenta de manera fàcil, perquè la persona en qüestió podria adduir que ha estat cridada a una mesa electoral i en demanaria la cobertura després d'aportar la documentació que ho acrediti.Si bé, fins i tot si no es disposa d'aquesta assegurança, l'organització considera que ser cridat a participar en la jornada electoral seria una "" i no caldria aquesta assegurança de cancel·lació perquè es fes efectiva la devolució dels diners anticipats. Seria una "" que no se sabia abans de contractar el viatge, segons la portaveu, i seria prou important per poder recuperar els diners completament.

