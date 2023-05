La nova fiscal de Barcelona insta a aplicar el Codi Penal envers el procés amb una visió «restaurativa»

La nova fiscal en cap de Barcelona,, ha anunciat aquest dimarts que la intenció del seu mandat serà aplicar la legislació penal i eli amb l'objectiu de la reinserció dels condemnats, també en el marc del. Ho ha fet en la presa de possessió, en què ha clamat que "", però s'ha d'aplicarque provoca el seu incompliment, i mantenint "la pau i la concòrdia".Ali sota l'atenta mirada del fiscal general de l'Estat,, i el fiscal superior de Catalunya,, Pujal ha defensat que "", i que tot i que la llei s'ha de complir, "". En aquest sentit, ha recordat les juristesi laper tenir una visió rehabilitadora de les penes.Tanmateix, un altre dels seus objectius en el càrrec és, i ha dit que demanarà reforços tant de fiscals com de funcionaris. També vol enfortir la cohesió interna dels fiscals de Barcelona, a qui tindrà sempre les portes obertes, i reunir més sovint les juntes de fiscals perquè debatin qüestions. També volperquè la justícia no sigui tan lenta. Aposta també per la protecció dels menors, els discapacitats, les persones vulnerables i les víctimes de tota mena, com les de violència de gènere o les de delictes d'odi, de la mateixa manera que perAmb tot, ha recordat que la fiscalia és un "servei públic" que, resol conflictes i protegeix els vulnerables i els consumidors, però ha admès que encara han de fer més esforços. García Ortiz ha elogiat la seva trajectòria en diverses especialitats, ha qualificat la Fiscalia de Barcelona com a "referent" a l'Estat i ha recordat que té un "enorme capital humà" amb 178 fiscals i 184 funcionaris.Pujal és fiscal des del 1989 i sempre ha exercit a Catalunya. Va començar a Cerdanyola del Vallès, va seguir a Sabadell, on va ser fiscal d'àrea del 2008 al 2022, i on, per exemple, s'ha instruït el "" de corrupció municipal contra l'exalcalde de la ciutat. A Barcelona va estar adscrita a diversos serveis especialitzats com el contenciós-administratiu, menors, família, registre civil, jurat o sinistralitat laboral. Des del maig del 2022 ha estat en comissió de servei a la Fiscalia Superior i, per exemple, ha dut elAltres autoritats que han assistit a l'acte de presa de possessió de la nova fiscal en cap de Barcelona han estat la consellera de Justícia,; la síndica de greuges,; el director de l'Oficina Antifrau,; el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona,; diversos comandaments policials, com el comissari en cap dels Mossos,; el fiscal superior de Catalunya,; i altres responsables judicials i fiscals.

