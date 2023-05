Detingut per fer tocaments a un home amb discapacitat psíquica al Vendrell

La Policia Local del Vendrell va detenir divendres un home per presumptament haver fet tocaments sexuals a un altre amb discapacitat psíquica als vestidors d'un equipament esportiu municipal. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, la víctima va avisar els treballadors del centre i aquests van trucar la policia.



Concretament, els fets van tenir lloc al Complex Esportiu Doctor Robert de la ciutat, on hi ha una piscina i una àrea de gimnàs. La víctima, major d'edat, assegura que l'home se li va apropar, li va dirigir algunes paraules i va començar a fer-li tocaments mentre s’estaven dutxant. Tot i demanar-li que s'aturés, aquest va continuar amb l'agressió.

Aleshores, la víctima va fugir dels vestidors i va donar la veu d'alerta. Els agents van prendre testimoni a l'home, als treballadors i a diversos usuaris del centre i van procedir a. Fins a l'equipament, s'hi van desplaçar també agents de la, destinats a situacions que puguin requerir una actuació contundent.La víctima va ser traslladada a l'per a ser examinat per si tenia alguna lesió física i els metges van determinar que no era així. El sospitós, que té 67 anys, no té antecedents i no resideix al municipi, i va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra abans de declarar davant del jutge per un delicte d’agressió sexual.