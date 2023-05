L'alcalde de Varsòvia, davant del rei al Cercle: «Tenim un nom i el sap tothom: tots som 'polacos'»

El Cercle d'Economia ha lliurat aquest dimarts el seu, per la seva tasca d'acollida als refugiats ucraïnesos, en un acte presidit pel rei. En una cerimònia molt protocol·lària, Trzaskowski ha sorprès l'auditori quan ha dit que diria unes paraules en català, cosa que ha estat saludada per l'auditori amb un aplaudiment. Tot seguit, ha exclamat:Un gest que ha sorprès l'auditori i que ha estat tot una mostra d'empatia acollida amb satisfacció per molts dels presents.L'alcalde de Varsòvia ha destacat per la seva actitud davant l'allau de, però també ha transcendit la seva funció com a alcalde, ja que ha esdevingut la figura més rellevant deal govern ultraconservador polonès. Trzaskowski, en un discurs bàsicament en castellà i anglès, ha fet una defensa encesa de la causa europeista., ha exclamat. Però també ha reclamat que la Unió Europea sàpiga transmetre bé els valors del projecte de construcció europea i que "compleixi les seves promeses".Felip VI ha fet una intervenció molt ortodoxa, en què ha elogiat la trajectòria del Cercle i ha subratllat la solidesa del projecte europeu. El monarca ha dit que hi ha "moltes oportunitats si es gestionen bé" i que "Barcelona, Catalunya, Espanya… Europa, disposen de grans actius i grans valors compartits per beneficiar-se d'aquestes oportunitats. Només des de laserem capaços d'aprofitar-los eficaçment". Felip VI ha agraït a l'alcalde de Varsòvia el "gest especial" d'adreçar-se a l'auditori en català i castellà. En l'inici de l'acte,ha fet una semblança dels expresidents Enric Corominas, Vicenç Oller i Josep Piqué, tres expresidents de l'entitat que han mort en els darrers mesos.

