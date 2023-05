L'anul·lació del recompte anual de persones sense llar despulla un conflicte laboral a Barcelona

Un sou que no dona per un lloguer

El Govern de Catalunya va aprovar fa un any un pla contra el. El Parlament fa temps que té a tocar la primera llei sobre la matèria. L'Ajuntament de Barcelona ha augmentat la inversió en el tractament del fenomen, els darrers anys. I malgrat tot, les encarregades -són majoritàriament dones- de tractar dia a dia amb el sensellarisme a Barcelona han hagut deque fa anys que denuncien. I no ho han fet en qualsevol moment, sinó que s'ha fet l'aturada durant la jornada escollida per ferde les persones que dormen al carrer, a la capital catalana. Això, de retruc, ha acabat comportantLa reclamació laboral l'han protagonitzat les plantilles del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (a través de la CGT i el Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors () mitjançant el sindicat Cobas. Els primers són els que fan atenció directa a les persones que dormen al ras i no arriben, per la seva situació, al corrent habitual de Serveis Socials. Els segons s'encarreguen d'acompanyar les famílies amb canalla que dormen en assentaments, naus o locals ocupats. Situacions d'extrema sensibilitat, com la de la família que va morir en un incendi a la plaça Tetuan els perseguits per Desokupa, recentment, a Sant Gervasi-Galvany . Són serveis municipals externalitzats, i fa temps que demanen que això canviï. Per contra, es troben dificultats i desigualtats en la gestió de les empreses que gestionen el servei públic.Des del SASSEP es remarca que fa anys que fan vaga durant el 8-M recordant que, sense tenir en compte el que és treballar fins a la setmana 30 de gestació en una feina que requereix presència al carrer. Ara han decidit portar la vaga a un nou estadi per primera vegada, lluny de la data de memòria feminista, i l'assemblea decidirà quin és el següent pas. A l'altra banda de la negociació, l'empresa Progess estaria evitant l'aplicació real de mesures com la de baixa d'embaràs prèvia, l'eliminació de les desigualtats salarials o les equiparacions per malaltia comuna.Entre l'equip que fa atenció directa a les famílies amb menors en infrahabitatges (Sisfam) tenen una realitat també incòmoda. D'una banda hi ha una batalla que acumulen els últims anys perquè es municipalitzi el servei, ara en mans del grup 5 Acción i Gestión Social SAU, companyia adquirida per una empresa francesa de capital inversió. A més, però,. Dit d'una altra manera, per una jornada completa, personal d'un servei social bàsic de l'Ajuntament de Barcelona està cobrant menys que el preu mitjà d'un pis de lloguer a Barcelona (1.077 euros) . A més, les treballadores asseguren que hi ha una "negació continuada" de "qualsevol complement que pugui dignificar mínimament el sou".Amb aquesta situació, els dos serveis, durant la vaga. També es preveu mantenir la mobilització del carrer fins a la matinada.De moment, una de les victòries de la plantilla és l'evidència que sense aquests treballadors: el recompte anual de les persones que dormen al ras. Des de l'Ajuntament de Barcelona es manté un perfil baix, i s'evita valorar la problemàtica. Per contra, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar, amb el consistori implicat en l'entitat, ha reconegut que davant la vagaper poder assolir els objectius ni dinamitzar el recompte amb les suficients garanties".

