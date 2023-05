El PDECat es presentarà el 23-J per defensar «el rigor, el seny i la política útil»

Elha decidit que participarà de les eleccions a les corts espanyoles convocades per al proper 23 de juliol. La dissolució deli elanunciada pel president espanyol,, ha enxampat per sorpresa a totes les formacions i, algunes com el PDECat, no tenien clar si estarien en condicions de concórrer als comicis amb normalitat.Aquest dimarts, però, la direcció del PDECat ha anunciat que hi participarà i que engega tota la maquinària interna per a confeccionar eli presentar candidatura en les quatrecatalanes. Un comunicat del PDECat emmarca la decisió en la necessitat d'evidenciar que el seu "projecte polític resulta més vigent i necessari que mai"."Aquest espai polític concorrerà a les eleccions generals per defensar el, eli laen la defensa dels interessos dea les corts generals, que és on actualment s’aproven les lleis que més afecten el teixit econòmic i social de Catalunya", asseguren, sense concretar amb quina marca electoral concorreran ni si es plantegen coalicions amb altres formacions.El partit ha volgut també valorar "molt positivament l'excel·lent tasca de representació dels interessos de Catalunya realitzada pels quatre diputats" del PDECat a, però tampoc ha especificat si seran aquestes persones les que lideraran o formaran part de les llistes de la formació per al 23-J.

