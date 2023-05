Ascó, tres centrals solars al poble de la nuclear

, a la Ribera d'Ebre , és coneguda per acollir unaDe fet, té dos dels tres reactors existents a Catalunya: Ascó I –en servei des del desembre de 1984- i Ascó II –que va entrar en funcionament el març de 1986-. Mentre es discuteix si es manté o s'd'aquestes infraestructures energètiques –haurien de tancar a partir del 2030-, el municipi comença a rebre sol·licituds d'(autoritzada): potència de 2,3 MWII (en tramitació): potència de 16,03 MW(en tramitació): potència de 49,9 MWEl primer projecte ja està autorizat i és el més petit. Ascó, de només, va sortir a informació pública el 31 de desembre del 2021 i va rebreel 5 d'octubre de 2020. En ser de dimensions petites, no va necessitar avaluació d'impacte ambiental.Aquest maig ha començat la tramitació de. La plantapreveu unai línies d'evacuació soterrades als termes d'Ascó i de la Fatarella (Terra Alta). El promou l'empresa madrilenya Energías Renovables de Poseidon.Finalment, aquest dimarts ha trascendit que s'ha posat a informació pública els tràmits inicials per a la instal·lació de la central, i impulsat per la promotora Blue Viking Lisa, amb seu a Alacant. Preveu instal·larde 500W de potència unitària i una potència total instal·lada deL'energia seria evacuada dels panells amb línies soterrades fins a l'estació transformadora i, des d'allí, amb una línia d'alta tensió de 220 kV. L'empresa ha efectuat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental.El pressupost total de la instal·lació fotovoltaica ascendeix als, mentre que l'estació transformadora en costaria 2,78 més i la línia aèria d'alta tensió 786.000.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola