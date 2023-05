Així serà la «festa major» dels 40 anys de la CCMA

La CCMA, mirall de miralls

Eugènia Balcells i la Vicepresidenta de la CCMA Àngels Pons han estrenat l'obra per commmemorar els 40 anys dels mitans públics- M.O.

a la. El 2023 TV3 i Catalunya Ràdio fani aquest dimarts al matí han presentat els actes de celebració que començaran el 18 de juny amb la cursa de TV3 i s'allargaran fins a la primavera de l'any vinent. Les celebracions tenen un doble objectiu: d'una banda, permetran ferd'emissions dels mitjans públics -amb el retorn inclòs de cares conegudes de les emissores com Jordi Basté, Toni Clapés o Mònica Terribas. De l'altra, es projectarà una exposició al disseny hub per plantejar com han de ser els mitjans públics del futur, amb l'com a eina principal.“Els 40 anys ens han de servir per projectar on volem anar i com seran els continguts audiovisuals del futur”, ha valorat la vicepresidenta de la Corporació,, que també és la consellera delegada dels actes de celebració. Les accions dels mitjans es vertebraran per recordar els tres eixos que la CCMA vol potenciar: l', lacatalana i ladels. Tot plegat vol ser una tasca de reconeixement als programes i a la confiança de l'audiència durant les quatre dècades de vida dels mitjans.En aquest sentit, un dels actes programats més especials serà el, quan es compliran 40 anys de la primera emissió de Catalunya Ràdio. L'emissora pública farà unaper destacar el talent comunicatiu que ha passat per antena. Durant unes hores, els presentadors de RAC1tornaran a la ràdio on van començar - Basté recuperarà el programa d'esports No ho diguis a ningú-. També es repescaran els antics conductors d'El Matí de Catalunya Ràdio. A més, l'històric Carles Cuní tornarà a posar-se al capdavant de La Nit dels Ignorants que va presentar durant més de 25 anys.Els actes principals de TV3 no arribaran fins al. Així i tot, després de l’estiu la cadena estrenarà un programa en format de 'Road Movie' conduïa per en, que sortiran a fer camí amb una furgoneta i aniran topant amb algunes de les cares més emblemàtiques de TV3. La televisió és el germà petit de la ràdio, i va començar les emissions el 10 de setembre, tres mesos més tard que Catalunya Ràdio, amb Joan Pera com a primer presentador. La cadena homenatjarà aquell moment amb unque, ambientat en un viatge fictici de l'actor per fer realitat el seu somni de tenir una carrera artística a Nova York.L'artista Eugènia Balcells, una de les pioneres en el món de la creació audiovisual, ha estat l'encarregada de crear laper commemorar els 40 anys. L'obra, que ha titulat com a '' plasma la repercussió que tenen els mitjans en la creació de la realitat social. "Hem d'inventar el futur buscant els límits de la creativitat de tots. Els mitjans públics han de donar veu a la cultura: als artistes, però també als economistes i científics del país", ha reivindicat l'artista de 80 anys. Balcells també ha alertat del deteriorament de la llengua "el llenguatge ha mort, s'ha fet servir com si fos una pedra" i ha posat deures a Catalunya Ràdio en la tasca de recuperar-lo.

