​El poble que deixarà de dependre de camions cisterna gràcies a un saurí

[impactesequera]L'ofici deconsisteix en buscar aigua. Són persones amb una “sensibilitat” especial, que utilitzen pèndols o les varetes peri determinar on s'ha de fer un pou. Envoltats de certa mística, han continuat treballant fins als nostres dies especialment a les zones amb climes més àrids i en l'actual context dehan recuperat protagonisme.A l'un saurí ha localitzat una veta d'aigua que permetrà que aquest municipi deldeixi d' abastir-se amb camions cisterna diaris per fer front a la sequera . Concretament, es van trobaren una finca particular amb l'ajuda d'un mapa i dels seus coneixements. L'Ajuntament va comprovar l'existència d'aigua subterrània i va construir undes d'on es podran extreure 140 metres cúbics d'aigua diaris.Segons l'alcalde d'Alforja,, les primeres anàlisis apunten que l'aigua és d'ús de boca i la previsió és que pròximament s'iniciïn les obres per connectar el pou amb el"Estem molt contents, això ens permetrà tenir un estiu relativament tranquil", ha assenyalat en declaracions a l'ACN.La veta d'aigua s'ha localitzat en una finca privada ubicada als Garrigots, una urbanització no recepcionada per l'Ajuntament d'Alforja i que, per tant, patia especialment els efectes de la sequera. A partir d'aquí, s'engegarà un projecte per connectar el nou pou amb el dipòsit municipal, quei també aquesta zona. La previsió és que les obres comencin en tres o quatre setmanes i tinguin un cost aproximat d'uns 37.000 euros.A la vegada, es paralitza el projecte de laque s'havia engegat per tractar l'aigua d'un altre pou amb nitrats localitzat al terme municipal. La paràlisi de la iniciativa, amb la qual es buscava una alternativa per fer front a la sequera, suposarà un estalvi d'uns 200.000 euros.Des del juny de l'any passat, el municipi s'abastia deque venien de dilluns a divendres per superar el dèficit hídric que patia, el que suposava un. El consum mitjà diari del poble és de 180.000 litres, mentre que la captació ubicada als Fontanals és només de 100.000 litres. Amb la nova troballa, l'alcalde Garcia calcula que podrien deixar de necessitar els camions cisterna i que el municipi passarà a tenir un superàvit de 64.000 litres d'aigua al dia.Tot i la troballa, Garcia insisteix que "la solució" passa per la connexió amb lai reivindica el projecte conjunt amb els pobles de Riudecols i les Borges del Camp.

