Junts condiciona el «front democràtic» d'Aragonès a avançar cap a la independència

🎥 Resposta del secretari general @jorditurull al president @perearagones: “Si la rectificació és sincera, ens podem reunir demà mateix. Junts defensem un front unitari per aturar aquesta Espanya i per avançar cap a la independència.” pic.twitter.com/tHv8WnOB7Q — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 30, 2023

La darrera proposta detampoc ha tingut una bona rebuda entre la resta de partits. El president ha plantejat un "front democràtic" per "defensar Catalunya" davant la victòria de PP i Vox a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, una victòria que ha donat per feta malgrat que encara falten setmanes perquè tanquin els col·legis electorals. Junts, el principal interpel·lat, ha condicionat el seu suport a la proposta al fet que serveixi per avançar cap a la independència.El primer a reaccionar ha estat, que ha advertit que si la unitat no és per la independència, "no cal que perdin el temps". S'hi ha sumat, presidenta del partit, per deixar clar que Junts hi serà si és per avançar en el procés, però no per apuntalar un govern del PSOE a l'Estat. El secretari general,, ha dit que si la "rectificació" del president és "sincera", Junts hi serà per "reunir-se demà mateix". "Defensem un front unitari per aturar l'Espanya d'ara i la d'abans, i per avançar cap a la independència: si és per això, ens reunirem per trobar una solució", ha defensat Turull.Junts va proposar dilluns concórrer a les eleccions amb una llista unitària, però la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat aquesta opció, poques hores abans que Aragonès fes una crida a la "unitat" i aquest "front democràtic" del sobiranisme. El, el principal partit de l'oposició i guanyador de les eleccions municipals, ha burxat en aquesta aparent manca de coordinació dins dels republicans. De fet, al PSC no li ha agradat gens la proposta d'Aragonès i han qualificat el govern de "resignat". "", han apuntat fonts del partit.Per als socialistes, Aragonès ha utilitzat el fantasma de l'extrema dreta per reforçar la seva posició al Govern, i queper tocar poder als ajuntaments després de la desfeta electoral dels republicans. Les mateixes fonts constaten que el president “no té projecte” i que “s’ha quedat en minoria”, i per això torna a demanar ajuda a Junts malgrat que el trencament del Govern d’ara fa uns mesos.Qui també ha marcat distàncies amb la proposta del president han estat els comuns. El seu portaveu,, ha lamentat que Aragonès doni per feta la derrota a les eleccions espanyoles. "", ha dit Cid a través de Twitter.

