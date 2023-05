Calendari de les eleccions espanyoles del 23-J: totes les dates clau

Totes les dates clau de les eleccions espanyoles del 23-J

Del 30 de maig al 13 de juliol : Els ciutadans poden demanar el vot per correu o el vot des de l'estranger.

Del 31 de maig al 4 de juny : El Ministeri d'Hisenda determinarà els diners que es podran gastar en campanya electoral. També establirà les subvencions que l'estat donarà a cada formació per cada vot i per cada escó obtingut el pròxim 23 de juliol.

Del 31 de maig al 9 de juny : Període de temps que tenen les formacions que vulguin presentar-se a les eleccions per comunicar-ho a la Junta Electoral de cada territori.

Del 14 de juny al 19 de juny : Termini en què els partits polítics que es presenten han de fer saber la seva llista de candidats per al Congrés i per al Senat a la Junta Electoral corresponent.

Entre el 21 i el 27 de juny : Les llistes presentades es faran públiques al BOE.

Del 24 al 28 de juny : Sorteig per formar les meses electorals. Un cop feta la tria, s'envien les cartes que notifiquen la notícia a la ciutadania.

Del 24 de juny i l'1 de juliol : Els ciutadans rebran les cartes que notifiquen si formaran part de la mesa electoral. En cas de tenir un viatge programat, pots saber si et pots estalviar la mesa.

7 de juliol : Inici de la campanya electoral per al 23-J, que durarà fins a les 00:00 h de la nit del divendres 21 de juliol.

17 de juliol : Sis dies abans de les eleccions queda prohibit publicar enquestes o sondejos electorals fins al moment en què es tanquin els col·legis electorals el 23 de juliol.

22 de juliol : Jornada de reflexió.

23 de juliol: Dia de les eleccions.

Compte enrere en marxa, les eleccions convocades per Pedro Sánchez per sorpresa alja tenen dates clau. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts 30 de maig el decret de convocatòria de l'avançament electoral. Unes eleccions que seran les primeres en democràcia que cauran en ple estiu.La campanya començarà oficialment el 7 de juliol, però laja ha començat. De fet, falten menys de dos mesos per tornar a les urnes, que és el temps mínim que marca la llei electoral espanyola per convocar eleccions. Un fet que accelera les estratègies i maniobres dels partits , una de les conseqüències principals de l'avançament.Una altra dada rellevant és que la data límit per constituir elés el 17 d'agost, 25 dies després de les eleccions. Tota una acceleració dels esdeveniments que perjudica una seixantena de projectes lleis i també decrets que no queda clar si s'acabaran aplicant, perquè el Congrés queda dissolt.

