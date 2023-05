Degoteig de dimissions pels mals resultats de les municipals

Lleida: desfeta del paer en cap republicà i el líder de Junts

Sant Cugat: adeu a l'alcaldessa republicana

Sant Just Desvern: ERC aposta per nous lideratges

Granollers: s'acaben 12 anys de regidor per Junts

L'endemà de l'endemà arriben les. Els resultats de lesdel diumenge estan començant a passar factura en alguns municipis de Catalunya . La baixada generalitzada d'ERC ha provocat que aquest dimarts al matí comencés un degoteig de dimissions de líders locals republicans com el cas del paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, l'alcaldessa de Sant Cugat,, o el candidat de Sant Just Desvern,que han anunciat la seva dimissió. També ho han fet els candidats de Junts de Lleida,i de Granollers,, davant la pèrdua de suports.I és que tots ells s'han vistde vots que fa quatre anys els va donar ales per liderar-a Lleida i Sant Cugat- o ser a l'oposició amb voluntat de guanyar la confiança de la ciutadania. Sense més dilacions han volgut apartar-se de la primera línia de la política i cedir els seus llocs aEn el cas de Lleida, Pueyo ha anunciat la dimissió amb un comunicat a l'assemblea i que farà de forma pública dimarts. El candidat republicà ha pres aquesta decisió després dels mals resultats d'ERC a les urnes, onque l'any 2019 li van permetre esdevenir el paer en cap de la capital de Ponent en un govern municipal amb Junts. Pueyo ha qualificat els resultats obtinguts de "dolents" i ha admès que "no seria una bona idea començar aquest mandat".Precisament, a la capital del Segrià, el candidat de Junts, Toni Postius, també ha dit que posa punt final com a servidor públic i se'n va a l'empresa privada. El seu partit, respecte del 2019, però tampoc són imprescindibles per formar govern, que els pròxims quatre anys quedaran en mans dels socialistes, amb Fèlix Larrosa al capdavant. Qui agafarà les regnes Junts a Lleida serà l'exconsellera de Drets Socials,que anava de número dos.La fins ara alcaldessa de Sant Cugat (Vallès Occidental), Mireia Ingla, també ha decidit plegar. Ho ha anunciat aquest migdia en una atenció als mitjans de comunicació on ha expressat que "avui toca marxar amb el mateix convenciment i el compromís intacte". ERC assumeix que "no han estat els resultats que esperàvem" i és que el parti; o el que és el mateix, el 45,5% de la massa electoral que li va fer confiança als anteriors comicis del 2019. Uns números que impossibiliten reeditar el govern d'esquerres -juntament amb PSC i la CUP- i serà Junts qui lideri la ciutat els pròxims quatre anys. L'exsenador i número dos de la formació republicana, Bernat Picornell, agafa el relleu d'Ingla a la ciutat.L'alcaldable d'ERC a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), Sergi Seguí, ha anunciat que després de la patacada a les eleccions municipals, ha posat el seu càrrec a disposició de l'executiva i que no recollirà l'acta de regidor. Els republicans, en aquestes eleccions municipals,i de tercera a quarta força. "No hem sabut explicar la feina dels darrers quatre anys a l'oposició", ha escrit en un fil de Twitter, on també ha apuntat que per recuperar la confiança de la gent, calen noves estratègies, objectius, maneres de fer i lideratges.Al Vallès Oriental, el candidat de Junts a les tres últimes eleccions municipals de Granollers, Àlex Sastre, també ha dit prou. Ha anunciat que deixa l'Ajuntament i no prendrà l'acte de regidor després que el seu partitals comicis de diumenge. Una decisió "honesta i coherent" ha dit el que ha estat regidor primer amb Convergència i després amb Junts, durant 12 anys. A la capital del Vallès Oriental, Albar Barnusell, ha aconseguit tornar a la majoria absoluta socialista, com a hereva de l'històric Josep Mayoral.

