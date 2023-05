Gerard Piqué anirà al camp de l'Espanyol com a president de l'Andorra

La polèmica està més que servida a Cornellà-El Prat. Gerard Piqué ja ha comunicat que té previst anar al camp de l'Espanyol quan l'Andorra, equip del qual és president, li toqui visitar el RCDE Stadium durant la pròxima temporada. L'exfutbolista ha assegurat al programa de Twitch After Kings que és un "dret" que té com a president i que l'exercirà.Tot plegat va sorgir arran d'un comentari de Gerard Romero, que va preguntar si el nou jugador de la Kings League era de primera o de segona divisió "per poder descartar els pericos". Piqué no va entrar en la broma, que va dir que no li havia agradat, però va remarcar que sí que serà a la llotja de l'estadi de l'Espanyol quan el seu equip jugui.L'Espanyol va certificar el seu descens a segona divisió aquest diumenge, quan va empatar a Mestalla amb un gol del València als últims minuts que va condemnar els blanc-i-blaus. Pel que fa a l'Andorra, s'ha mantingut sense patir a la categoria de plata del futbol espanyol després de pujar diverses categories des que Piqué va comprar l'equip.

