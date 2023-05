Més de 200 diputats podran cobrar fins a 9.000 euros per la dissolució del Congrés

Els 212que deixaran de ser-ho a partir de la matinada d'aquest dimarts, quan es faci efectiva la dissolució del Congrés dels Diptuats , podran cobrar una indemnització de transició en un pagament únic sempre que no tinguin altres ingressos. A falta d'un acord exprés de ladel Congrés, la previsió és que aquesta quantitat correspongui a 52 dies de sou, com en legislatures anteriors, i oscil·laria, en funció dels complements.Es tracta, concretament, dels 212 parlamentaris que no formen part de la, l'únic òrgan de la cambra que continuarà existint fins a la constitució del nou Congrés que sorgeixi de les eleccions del 23 de juliol i que està format per 137 persones entre titulars i suplents. Aquesta liquidació, que els potencials beneficiaris han de sol·licitar expressament, és incompatible amb qualsevol altre ingrés.Correspon a la retribució que cobrarien els diputats si seguissin en actiu entre el dia de la dissolució i el de reflexió. Inclou la denominada(3.126,89 euros), la indemnització per cobrirde la seva activitat parlamentària (958,75 euros per als dei 2.008,61 per a la resta), i també els complements que poguessin rebre en funció de les seves responsabilitats al Congrés. Així doncs, aquest pagament serà de 6.800 euros pels diputats de Madrid i fins a 9.000 euros pels parlamentaris de la resta de l'Un cop celebrades les eleccions del 23-J , els diputats que no repeteixin escó i que no percebin cap altre sou públic podran demanar una indemnització per cessament, sempre que hagin estat al Congrés dels Diputats un mínim de dos anys. Aquest pagament serà l'equivalent a una mensualitat, fixada actualment a 3.126,89 euros, per cada any de mandat i amb un màxim de 24 mesos.

