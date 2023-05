La Moncloa aprova destinar més de 140 milions d'euros a millorar la xarxa ferroviària a Catalunya

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dilluns al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) licitar, a través d'Adif,(IVA no inclòs) per millorar la xarxa ferroviària a Catalunya, tant en l'àmbit de la xarxa convencional com en la d'alta velocitat, vinculades a la integració del ferrocarril a Montcada i Reixac. Aquestes actuacions comprenen la construcció d'una variant entorn de Vallbona i la Bifurcació Aigües (Barcelona i Santa Coloma de Gramenet) i mesures per incrementar la integració al voltant de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) Madrid-Barcelona-Frontera francesa.Amb aquesta, es millorarà el traçat en suprimir la corba existent i s'augmentarà la capacitat de la infraestructura d'ample ibèric, que incorporarà una tercera via que discorrerà en paral·lel a la LAV en el tram d'1,5 quilòmetres comprès entre la sortida de la pèrgola del nus de la Trinitat i el Punt Verd de zona Vallbona.La nova configuració de les vies modificarà la connexió dels ramals de Bifurcació Aigües, que comuniquen les estacions de Sant Andreu i Montcada Bifurcació, per evitar els encreuaments de vies al mateix nivell mitjançant el conegut com a "salt de carner", aconseguint, així, unaA més a més, s'alliberarà la superfície aïllada entre la plataforma de les línies d'ample ibèric i d'alta velocitat, i es minimitzarà l'efecte barrera de l'aigua subterrània de la LAV, al seu pas per Vallbona, amb un sistema mixt de bombament i sifó d'aspiració executat a banda i banda del traçat.La integració del ferrocarril en el nucli urbà de Montcada i Reixac és una de les grans obres de transformació urbanística i ferroviària del. Aquesta actuació promourà la permeabilitat de la infraestructura ferroviària de la línia Barcelona-Portbou entre els dos sectors de la trama urbana en eliminar l'actual traçat en superfície. També incrementarà les condicions de seguretat per als veïns i l'explotació ferroviària, en eliminar-se els dos passos a nivell. A banda d'això, crearài contribuirà a la reducció de la petjada de carboni.Aquestes actuacions contribueixen al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible () 9, que té entre les seves metes desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat; i 11, que persegueix proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles.

