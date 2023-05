Iker Casillas busca la seva mà dreta: els detalls del lloc de feina

Tot per un preu raonable de...

L'exporter del Reial Madrid i excapità de la Selecció Espanyola de Futbol, el mediàtic Iker Casillas , ha publicat en un portal d'ocupació unaper treballar amb ell en el seu equip de la Kings League. En concret, busca la persona que pugui ser la sevaa la competició de l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'influencer Ibai Llanos.Bàsicament, i segons ha detallat ell mateix, crear contingut professional. Els requisits imprescindibles perquè, si estàs interessat, la teva oferta arribi a bon port són aquests: tenir el batxillerat o una titulació equivalent, una experiència mínima en lloc similar d'almenys un any, nivell d'anglès de C1 o superior i domini de programes i aplicacions d'edició i muntatge com Adobe Premiere, OBS, Photoshop, Streaming i Streamlabs.ja serà si, a banda de l'esmentat, també sents passió per la Kings League. "Si, a més a més, ets fan i al·lucines amb el chupchup del divendres, millor", ha escrit el president del club batejat com a 1K.I per si no n'hi hagués prou... Casillas també voldria algú que sàpigues parlar el llenguatge millennial i de la generació Z. Una cosa que valora especialment, ha subratllat a l'oferta de feina, és que el creador de contingut que contracti sigui "proactiu" i tingui "habilitat per treballar en terminis de lliurament limitats". La personalitat és un plus si és "inquieta, amb ganes de sumar en un equip jove i amb un ambient de col·laboració i ritme ràpid". A més a més, es valora que es tingui l'esport com a afició i que es notin les "ganes per involucrar-se i l'ambició per fer créixer les plataformes digitals i socials de l'empresa i els seus clients".I, finalment, el que més acostuma a interessar: el sou. Si tenim en compte el que demana l'exporter del Madrid, la retribució que proposa no és la gran cosa, més si pensem el seu poder adquisitiu. El flamant nou empresari donarà a la persona que contracti 18.000 euros bruts l'any, és a dir, uns 1.500 euros al mes en 12 pagues, una mica menys si són en 14, cosa que no ha precisat. Malgrat tot, a l'oferta ja s'han inscrit 300 candidats. Per damunt de tot, Casillas ha posat el focus en què la seva mà dreta experimentarà un "gran ambient laboral", "creixement professional" i "treballarà en el sector esportiu en una empresa referent".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola