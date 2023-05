Els motius de l'absolució

Aquesta setmana els tribunals dehan dictat sentència sobre un cas, com a mínim, sorprenent. A mitjans de desembre del 2020 al quilòmetre 334 de l'N-II, a l'altura de La Puebla de Alfindén (Saragossa), agents de la Guàrdia Civil van cridar l'alto a un conductor que semblava que anésamb el cotxe. Li van fer un control d'alcoholèmia que va confirmar les sospites inicials dels agents. I no només això. La taxa era tan elevada que havia comès un delicte penal.Sorprenentment, quan la Benemèrita li va demanar la documentació, va dir que no la duia a sobre iper tramitar una denúncia que pujava fins als. Com acostuma a passar en aquests casos, i com que es tracta d'una taxa alcoholèmia que va per la via penal, es va celebrar unl'home en qüestióAixí i tot, va tenir lloc perquè la pena que se li volia imposar era inferior als dos anys de presó.En el transcurs del judici es va saber que, sinó les del seu germà i com que en les bases de dades policials coincidien, la multa es va tramitar. No obstant això, no hi havia foto identificativa, per la qual cosa les autoritats no es van adonar de l'enganyifa fins que el germà, en rebre la notificació de la sanció, va confirmar que ell no havia comès cap infracció.Després de fer una comprovació, es va confirmar que, efectivament, la persona a qui havien intentat multar no era qui havia comès realment el delicte. Quan es va desemmascarar tot, es va afegir per al conductor a la causa un possiblepel qual la Fiscalia va demanar un any i mig de presó i una sanció de. Malgrat tot, segons ha publicat l'Heraldo, l'acusat ha quedat absolt perquè no es va poder acreditar la seva identitat fefaentment, ja que no es va presentar als tribunals el dia del judici i, a més a més, la seva identitat només va transcendir pel seu germà. Pel que fa a la falsedat documental, la justícia tampoc l'ha pogut confirmar perquè no hi ha proves. Recordem que l'acusat no va donar cap document, només va dir les seves dades en veu alta a la policia.

