Els aliments que has d'evitar menjar per a la salut del teu cor, segons els cardiòlegs

El pollastre rostit: és el típic que comprem algun diumenge mentre dona voltes a les brases d'una rostisseria. És cert que la carn blanca és més saludable que la vermella, sí, però en aquests locals acostumen a preparar-la amb molta sal, greixos saturats i amb una pell que, si l'animal no és de granja ecològica, acostuma a tenir, de retruc, toxines.

Per al doctor Brugada la clau consisteix a ser “pragmàtic". I això implica, a parer seu, que tots els membres de la família s'impliquin. "Necessitem més conscienciació a l'escola i dins de les famílies perquè tots comprin, cuinin i sàpiguen el que convé". Un altre aspecte que cal reivindicar per a l'especialista és el que entenem per menjar sa. Això exigeix, explica, tenir una dieta variada, menjar productes frescos, i incorporar el peix un parell de vegades per setmana, així com ingerir una quantitat generosa de fruita i verdura. La interacció social també compta per a aquest metge, que aconsella menjar en companyia i en un entorn tranquil. Les presses i l'estrès, ha precisat, també són dolentes per al cor.

El director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, per exemple, recomana deixar de menjar carn vermella diàriament i variar molt els plats en la nostra dieta, així com introduir-hi molta verdura i fruita. "Sentit comú és el que volem els metges", ha resumit, en una atenció als mitjans de comunicació. Per a ell, la clau és no ser taxatiu, ja que els conceptes de nutrició canvien sovint. I en posa un exemple: "Fa mig segle, era molt criticat. Pensàvem que era molt gras. I fixa't avui: és de les millors recomanacions nutricionals". Aquest especialista català ha explicat que han vingut a la seva consulta pacients que després de llegir un estudi sobre els beneficis de les nous de Califòrnia, li diuen que s'afarten de nous. Aquest fruit sec és ric en àcids greixosos beneficiosos i va bé com a complement, però no podem plantejar una dieta basada en les nous. Per als cardiòlegs també és important evitar menjar en excés una sèrie d'aliments que, en diversos estudis, ha quedat demostrat que, a banda de fer créixer la pressió arterial o incrementar el risc de sobrepès o diabetis. Tots aquests són factors que faciliten que puguem tenir un infart, un ictus o algun altre problema cardíac.

