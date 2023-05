Una mare intenta matar amb verí els seus dos fills menors d'edat a Mallorca

Forta commoció a les Illes Balears.menors d'edat, de quatre i 14 anys,. Després, s'ha intentat suïcidar prenent salfumant. L'operació, però, no ha tingut èxit i els serveis d'emergència han pogut rescatar-los a tots amb vida i traslladar-los ràpidament aon, a hores d'ara, estan ingressats sense que es temi per la seva vida.Segons ha donat a conèixer la policia espanyola aquest mateix dilluns, la progenitoraa la localitat mallorquina de Manacor. Se l'acusa de dosd'assassinat en grau de temptativa, tot i que l'ocorregut està ara sota investigació judicial per part de la part d'homicidis del cos de seguretat.Segons la informació que ha transcendit, la dona estava immersa en unde la seva parella sentimental, fet que podria haver influït en aquesta presa de decisió nefasta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola