El temps d'aquest dimarts: ​el maig compleix la dita i tornen els rajos amb vuit comarques en alerta

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja.



➡ Dimarts de 14:00 a 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/vP3aGvOp5T — Meteocat (@meteocat) May 29, 2023

Valors entre els 24 i els 29 °C

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () per aquesta setmana és que continuem amb una tònica meteorològica molt semblant a l'anterior, amb condicions per a laque es traduirà en forma de nuvolades d'evolució diürna i ruixats i tempestes de tarda a diverses comarques. Aquests ruixats i tempestes afectaran principalment àrees del Pirineu, punts del prelitoral, de l'interior i del nord-est. En funció de les condicions particulars del dia seran més probables en un sector o en un altre.Així doncs, a finals del mes de maig mantindrem la dita activa i cada dia, en algun punt del territori, caurà un raig. De fet, aquest dimarts el Meteocat ha emès un, que pot ser abundant en fins a vuit comarques: la Segarra, l'Anoia, el Bages, Solsonès, Berguedà, Moianès, Osona i Ripollès. El llindar que es pot superar és de 20 mm en 30 minuts, tot i que el grau de perill és d'u en una escala de sis. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Començaran a les 12:00 del migdia i s'allargaran fins a les 18:00 de la tarda.No obstant això, la situació general de la jornada és que fins a mig matí el cel es mantingui serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims en general, si bé també n'hi haurà de mitjans al terç sud on la nuvolositat serà més abundant. Després, creixeran nuvolades a punts de muntanya que durant la tarda deixaran el cel molt o cobert ennuvolat a la meitat nord i oest. A la resta del país, durant la tardao puntualment poc ennuvolat, sobretot a punts del litoral.D'aquesta manera, la visibilitat serà bona o excel·lent en general, malgrat que empitjorarà en moments de ruixat.del matí i final del dia, amb predomini del terral al litoral. La resta de la jornada bufarà de components sud i est, fluix amb alguns cops moderats. I pel que fa a la, serà mínima semblant o en lleu ascens i màxima sense canvis o lleugerament més baixa a punts del Pla de Lleida. La majoria dels valors màxims es mouran entre 24 i 29 °C.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola