Per què els canals de Venècia s'han tenyit de verd?

Aguas de Venecia cambian a color verde fosforescente.



Autoridades abren investigación.pic.twitter.com/cm39cjzDXh — Janosik García (@Janosikgarciaz) May 29, 2023

Curiosa imatge la que es pot veure des d'aquest diumenge a. Els principals canals de la ciutat italiana s'hanper causes que encara no se saben.Els experts estan investigant què ha passat però fonts policials expliquen que no sembla ni que siguini queLes primeres hipòtesis apunten que podria ser colorant verd fluorescent d'un líquid que s'utilitza per descobrir on hi ha fugues.Les autoritats municipals i estatals estan mirant de saber què ha passat i veure quines accions es poden dur a terme. També han anunciat "intensificar laa la zona de la llacuna per tal de controlar qualsevol situació crítica i prevenir nous episodis similars".Sigui com sigui, la imatge del coneguttenyit de verd ja ha donat la volta al món. De fet, no és la primera vegada que passa un fet similar. L'anyl'artista argentí Nicolás García Uriburu va tenyir les aigües de verd durant la Biennal de Venècia per precisament alertar dels problemes ecològics. Precisament, fa només uns dies uns ecologistes van tenyir de negre la Fontana di Trevi de Roma per protestar contra el canvi climàtic.

