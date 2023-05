Puc estalviar-me anar a la mesa electoral per a les espanyoles si tinc un viatge comprat?

Assegurança sí, assegurança no

La nova data per a les eleccions espanyoles , aquest 23 de juliol, agafarà a molta gent de l'Estat de vacances. Més concretament, la situació pot afectar més de mig milió de persones. Moltes d'elles, inclús, poden estar fora d'Espanya. I més enllà de com pot afectar això al vot per correu i a la participació, també preocupa com influirà en la designació de presidents i vocals en les meses electorals.La llei orgànica del règim electoral general preveu una sèrie de situacions en les quals es permet no complir amb aquesta obligació com a ciutadà. Alguns d'aquests casos en els quals es considera justificada l'absència, s'autoritzen automàticament. En canvi, en altres ocasions han de ser validades cas per cas per les juntes electorals de zona. Però anem al cas que ens ocupa.Què passa si tens bitllets d'avió ja comprats el dia dels comicis, sense assegurança de cancel·lació, i et toca estar en una mesa electoral? Es considera una excusa vàlida per no acudir-hi? La resposta a aquesta pregunta pot afectar un gran nombre de persones. En cas de no ser acceptada la situació i eludir aquesta responsabilitat com a ciutadà, pots afrontar multes de fins a 5.000 euros i penes de presó que poden arribar a l'any.La Cadena Ser li ha traslladat aquesta qüestió al catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED),, que ha respost contundent: "No, tenir uns vols ja comprats no és raó per rebutjar comparèixer en una mesa electoral". A més a més, ha afegit que "els motius d'excusa estan desenvolupats per la Junta Electoral" en la Instrucció 6/2011, que no contempla aquesta situació.En canvi, el portaveu de FACUA,, ha opinat que, encara que ha admès que no està entre els motius regulats. La part positiva és que si has comprat els bitllets amb assegurança de cancel·lació, que et toqui estar en una mesa electoral sí que és motiu perquè et reemborsin els diners, ja que acostuma a figurar entre les excuses vàlides.Un altre focus de debat és si, encara que no tinguis assegurança, t'han de tornar els diners. Per exemple, la directora de comunicació i relacions internacionals de l'OCU,, considera això: "Creiem que, en tractar-se d'una cosa imprevisible i ineludible, podria ser considerat com una. La nostra opinió, com a OCU, és que sí que seria motiu per a la recuperació íntegra dels diners del viatge que no podem fer".

