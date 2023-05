​L'endemà del 28-M a Ripoll: Sílvia Orriols alcaldessa o un difícil pacte entre quatre partits

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.779 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.622 59,41% Abstencions: 3.157 40,58% Vots nuls: 68 1,47% Vots en blanc: 97 2,12% Partit Vots % Regidors

L'opció molt improbable d'un pacte d'esquerres

Ripoll s'ha despertat després del terratrèmol polític que va suposar la victòria de l'extrema dreta independentista d'Aliança Catalana . La llista liderada perva passar d'1 a 6 regidors i va escombrar Junts, que en vuit anys ha passat d'11 a 3 representats. ERC, tot i perdre 200 vots, va mantenir els 3 regidors mentre que el PSC en va perdre un. La CUP va mantenir els dos representants i la llista dels independents de Som-hi, liderats per l'exregidor d'Urbanisme, va aconseguir l'últim edil en joc.Aquestes són lesd'acord:: investidura com a força més votada i govern en solitari.: Junts, ERC, PSC i la CUP o els independents de Som-hi.(amb el suport extern de Junts): ERC, PSC i la CUP necessitarien els vots dels postconvergents a la investidura.Amb aquests resultats sobre la taula hi ha dues alternatives:o un difícilper evitar-ho. Més enllà de les dificultats d'un pacte multipartit i antinatura com aquest, la patacada de Junts ha provocat que la seva candidata renunciï en principi a optar al càrrec. I és que la regidoraha vist com perdia 1.500 dels 2.200 vots que va recollirfa quatre anys. Tot i això, ha superat ERC per 26 sufragis, fet que també fa quasi impossible que els republicans intentin liderar una majoria alternativa.Vega, en declaracions a, ha assumit el vot de càstig per part de la població. La seva postura "a títol personal" és que Aliança Catalana podrà governar i querepresentants. "La posició oficial es decidirà en una assemblea de Junts per Ripoll, que són els únics que em poden fer canviar d'opinió", ha explicat. En aquest sentit, assegura que prendrà possessió de l'acta i que es preparar per fer una "bona oposició", tot i assenyalar que "no estan tancats a parlar amb ningú", respecte a la possibilitat d'un pacte amb la resta de formacions.El desconcert entre els partits a Ripoll és encara molt notable, poques hores després de l'impacte que van suposar els resultats d'aquest dimecres. En aquest sentit, malgrat que es donava per feta un avanç molt notable d'Aliança Catalana —uns i altres comptaven que pogués passar d'1 a 2-4 regidors—, no entrava a cap travessa que pogués ser primera força amb sis edils.Qui s'expressa amb més claredat és l'. Després de mantenir resultats —en un context on la participació ha caigut vuit punts— advoquen per "evitar de totes totes que l'extrema dreta governi". La fórmula alternativa que proposa el candidatés un govern de les tres forces progressistes —ERC, PSC i els cupaires—, que obtingui el suport dels postconvergents a la investidura. "Creiem que cal un pas al costat de Junts després d'haver patit aquest càstig tan gran", assenyala en declaracions aDes dels'ofereixen a "garantir la governabilitat" per barrar el pas a Orriols com a alcaldessa. Tot i això, les fonts consultades per aquest mitjà admeten que "el pacte és molt complicat". També hi ha debat a ERC on demanen prudència per estudiar a fons la situació i admeten que si haguessin quedat segons —només van quedar a 26 vots de Junts—, la possibilitat de formar un govern alternatiu serien molt majors.La republicana, en declaracions a l'ACN, ha admès que la possibilitat de pactar està sobre la taula, però que no hi ha hagut cap conversa encara: "Tots estem paint encara els resultats i reflexionant i, sobretot, pensant amb responsabilitat què hem fet malament i què s'ha de fer a partir d'ara".Finalment, el regidor independentdestaca el càstig als seus excompanys des i es manté a l'expectativa. "Caldrà veure l'evolució dels partits i els moviments que hi hagi i, en tot cas, qualsevol moviment ha de ser conjunt i actuant tots a una", ha destacat. La seva llista, creada fa poques setmanes, va aconseguir un notable 8,3% dels vots i ha contribuït, encara més, a la caiguda dels postconvergents.Una possible investidura d'Orriols com a alcaldessa en minoria no suposa eliminar la possibilitat d'un pacte que acabi end'aquí a uns mesos —si és que no el forcen ara les respectives direccions nacionals—. En aquest sentit, amb només 6 dels 17 regidors, l'opció de rellevar l'alcaldessa sobrevolaria al llarg del que s'entreveu com el mandat més complex a Ripoll des del restabliment dels ajuntaments democràtics.

