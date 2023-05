Mor l'emblemàtic perruquer Lluís Llongueras

L'emblemàtic perruquerha mort aquest dilluns als 87 anys. Nascut a, ha estat considerat com un dels millors de la seva professió a l', amb una carrera que va començar de ben jove, als 14 anys, com a ajudant a la reconeguda perruqueria. A banda, ha estat una figura polifacètica i s'ha dedicat també a l'escultura, a la fotografia, a l'escriptura i a la pintura.El 1958 va fer el salt que el portaria a la gran popularitat, creant la primera perruqueria Llongueras, i des de llavors el seu negoci no ha parat de créixer. Actualment, compta amb més dea l'Estat ia tot el món, a banda de la marca de productes que ha creat.Entre tots aquests negocis, destaca el 1972, encara en ple franquisme, la creació de la primera perruqueria unisex de l'Estat. Llongueras ha estat reconegut àmpliament per la seva trajectòria, destacant laque lali va atorgar l'any 2000.Entre les clientes de renom que va tenir hi ha noms com el de la, l'actriu, les cantantso la reina. També van passar per les seves mans els caps d'estrelles internacionals comEl perruquer era autor també de diversos llibres professionals, la biografiasobre el pintor empordanès, del qual va ser amic personal i amb el qual també va col·laborar en la concepció de la perruca gegant situada a la sala dedicada aalde. També va escriure l'autobiografia Llongueras tal cual.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola