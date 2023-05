Colau afirma davant el Cercle d'Economia que defensarà «acords progressistes» a Barcelona i l'Estat

L'alcaldessa de Barcelona,, ha inaugurat aquest dilluns les, que se celebren sota el lema Reactivar el futur. Ho ha fet junt amb, president de l'entitat. Per l'alcaldessa, ha estat presentar-se a casa de l'"enemic" just l'endemà de les eleccions municipals que l'allunyen de l'alcaldia i el dia que Pedro Sánchez ha convocat eleccions a Espanya. Amb tot, el to de la rebuda ha estat molt cordial i Colau ha dit que ser al Cercle és "un plaer". L'alcaldessa no ha desaprofitat el moment i, en ple moment electoral, després de reconèixer que Xavier Trias va arribar primer, ha dit que "Barcelona és una ciutat progressista" i que ella defensaràa Barcelona i a l'Estat.Colau ha afirmat que els reptes que té plantejades la societat els gestionen millor. Ha assenyalat tres dels principals que ha gestionat des de l'Ajuntament:de Barcelona perquè no fos només depenent del turisme, cosa que feia "vulnerable" la ciutat; treballar per una economia justa, que no deixi ningú enrere, assenyalant que s'han reduït els índexs de desigualtat; i afrontar el repte climàtic, accelerant la transició i combatent el. Colau ha afirmat que les administracions no han de ser només observadores, sinó impulsores dels canvis.L'alcaldessa s'ha referit la resposta donada per l'Ajuntament davant la pandèmia i la crisi inflacionària, i presentant la seva gestió com una acció per a la transformació, lloant que elapostés per Barcelona com a "ciutat confiable", els canvis fets amb la reactivació de la Marina o de la Sagrera, les zones en plena transformació i l'obtenció de la Copa Amèrica o el congrés mundial d'arquitectura. Ha esmentat que la ciutat té araque mai, per la qual cosa ha agraït la feina feta "per la vicepresidenta i ministra de Treball i l'actual govern de coalició".Fins d'aquí a tres setmanes no es constituiran els nous consistoris, però Ada Colau ha afirmat que a ella li toca assumir fins al final el seu. Colau ha elogiat el Cercle, una institució "arrelada i amb una capacitat d'interlocució", i ha aplaudit el seu paper per "defensar Barcelona i la seva gent". Unes floretes que han estat mútues, ja que en l'inici, la presentadora, Verónica Sanz, ha presentat l'alcaldessa com "una dona que encara té moltes coses a dir".Jaume Guardiola s'ha referit a les circumstàncies especials de les Jornades d'aquest any, que comencen l'endemà del 28-M i just el mateix dia que s'ha sabut que Pedro Sánchez anunciava eleccions anticipades. El fet que es facin a l'escalf de les urnes a Barcelona ha estat potser una de les raons que han fet que el Cercle hagi superat el. El president del Cercle ha presentat el programa de la trobada, amb un èmfasi important en els reptes geopolítics i el futur de l'economia global.

