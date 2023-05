Error en els resultats oficials a les diputacions: així es reparteix realment el poder provincial

Quins han estat els resultats reals a les quatre diputacions catalanes, quins difon el Ministeri i com es van repartir el 2019?

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

"Els socialistes hem guanyat les eleccions municipals. [...]". Ho va afirmar diumenge a la nit, eufòric, el primer secretari del partit,, però les dades de què disposava eren errònies: els socialistes van treure un magnífic resultat aquest 28-M , però, mentre que va ser segons a la de Tarragona i tercers a les de Girona i Lleida.A què es deu aquest error? Illa es devia confiar dels, però aquestes contenien, per exemple, a l'hora d'agrupar els partits a nivell supralocal. Entre d'altres, com queusava l'epígraf de Compromís Municipalista, el confonia amb la formació valencianista(i en mostrava el seu logotip a alguns municipis catalans). Això provocava que, a l'hora de sumar resultats a nivell de juntes electorals i atribuir-ne els representants a les diputacions,En el cas de Barcelona, el PSC es va imposar, però-a un de la majoria absoluta-, sinó amb 18, set per davant d'ERC i Junts. Els comuns n'obtenen cinc, el PP quatre i Vox i Tots per Terrassa, un cadascun. En el cas de, l'aplicació del Ministeri dibuixava un empat entre PSC i ERC, però, en realitat, els socialistes empatava amb Junts..., en el segon lloc, amb vuit diputats,. L'extrema dreta també hi ha entrat, amb un, com el PP.Quant a la, en algun moment de la nit també s'apuntava a un empat entre PSC i ERC, però la realitat distava molt d'això, ja que, amb deu representants, per davant dels republicans (8) i, en especial, del PSC (4). Els hi acompanyaran dos escons del PP i un d'Ara Pacte Local. Un altre error clamorós és a la, on els resultats oficials situaven el PSC com a líder en solitari, però, en canvi, és Junts qui s'ha imposat, per davant d'ERC i. En aquest cas, la CUP hi obté dos escons, i Tots Empordà i Independents de la Selva, un cadascun.Sigui com sigui, ERC reté el lideratge de la Diputació de Tarragona, però perd el de Lleida en favor de Junts, que repeteix com a primera a Girona. L'únic guany pel que fa primers llocs del PSC és el de Barcelona, si bé el 2019 van empatar-hi amb ERC i ara trenquen la igualada. Les dades oficials del Ministeri que van enganyar Illa, en tot cas,al migdia de dilluns.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola