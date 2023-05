Cuando no has salido de una campaña electoral y te enteras de que tienes que entrar en otra en pleno verano: la reacción de Àngels Barceló que nos representa a todoshttps://t.co/EkYf4Swb4G pic.twitter.com/nRrmJxztlJ — Cadena SER (@La_SER) May 29, 2023

🔴 La reacció de l’Helena Garcia Melero (@HelenaGMelero) en el moment que Pedro Sánchez convoca eleccions per sorpresa#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/NzDRbsaygM pic.twitter.com/3mihsPmIeo — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) May 29, 2023

El moment exacte que Laura Rosel descobreix que comença una altra campanya electoral @maticatradio pic.twitter.com/hkaFlcFQog — Jordi Ramoneda Tuset (@JordiRamoneda) May 29, 2023

L'Estat enfronta unesabans de les vacances d'estiu. El president del govern espanyol,, ha sortit al pas dels mals resultats del PSOE, Podem i la majoria de socis en les municipals i autonòmiques celebrades aquest diumenge i ha anunciat l'avançament dels comicis al Congrés i el Senat per al. Un anunci que ha agafat tothom per sorpresa, l'Íbex-35 inclòs , i també als periodistes.La directora i presentadora de l'de la Cadena Ser,, no ha pogut reprimir la seva desesperació davant la notícia quan estava retransmetent la compareixença de Sánchez en directe i ha deixat una imatge per al record, amb els braços en alt i una cara d'incredulitat absoluta. La seqüència s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials i els comentaris de suport d'altres companys de professió no s'han fet esperar. "", ha piulatUna reacció similar ha tinguten elde TV3. La periodista s'ha quedat paralitzada i se li ha escapat algun exabrupte quan Sánchez ha deixat anar la notícia. I, de la mateixa manera, la directora i presentadora d', tampoc ha pogut reprimir la sorpresa, com també s'ha compartit a les xarxes socials.

